GTA 6, Resident Evil 9… les jeux vidéo les plus attendus de 2026

Vous pensiez que 2025 allait saturer votre emploi du temps de joueur ? Préparez-vous parce que 2026 s’annonce comme une année charnière, un véritable « cru d’exception » qui pourrait bien redéfinir l’industrie. Entre les suites de franchises légendaires, l’arrivée de nouvelles licences ambitieuses et les anniversaires marquants, les prochains mois s’annoncent denses. Le calendrier commence déjà à se remplir de dates que l’on a envie de cocher en rouge.

L’ombre du géant : GTA 6 en ligne de mire

On ne peut pas parler de 2026 sans évoquer l’éléphant dans la pièce : Grand Theft Auto VI. Attendu pour novembre, le titre de Rockstar Games est plus qu’un simple jeu, c’est un phénomène de société. Situé dans une version sublimée de Vice City (Miami), il promet non seulement un monde ouvert d’un réalisme jamais vu, mais aussi une narration centrée sur un duo iconique. On craint déjà que sa sortie ne vampirise toute l’attention médiatique, poussant certains studios à décaler leurs sorties pour éviter de se faire broyer par le rouleau compresseur.

Capcom en force avec Resident Evil Requiem

Capcom semble bien décidé à faire de cette année la sienne. Le fer de lance de cette offensive ? Resident Evil 9 : Requiem. Prévu pour février, ce nouvel opus canonique joue la carte de la dualité. D’un côté, nous suivrons Grace Ashcroft pour une expérience de pure horreur psychologique. De l’autre, le retour du vétéran Leon S. Kennedy promet des séquences d’action intenses. Le petit plus qui fait déjà parler ? La possibilité de choisir librement entre la vue à la première et à la troisième personne. L’objectif de Capcom est de réconcilier les fans de la vieille école et les nouveaux venus.

L’innovation là où on ne l’attend pas : Pokémon et Pragmata

La surprise pourrait aussi venir de Nintendo et de la mystérieuse Switch 2. Avec Pokémon Pokopia, Game Freak semble vouloir sortir de sa zone de confort. Imaginez un mélange entre la gestion d’un Animal Crossing et l’univers Pokémon. Les joueurs vont incarner un Métamorph prenant forme humaine pour bâtir un havre de paix. C’est frais, c’est mignon, et c’est potentiellement extrêmement addictif.

Parallèlement, Capcom lancera Pragmata en avril. Après plusieurs reports, cette nouvelle licence de science-fiction intrigue par son mélange de tir et de puzzles environnementaux. Les premiers retours évoquent une expérience visuelle bluffant qui exploite enfin pleinement la puissance des consoles actuelles.

Des mondes persistants et des paris audacieux

Les amateurs de RPG ne seront pas en reste. En mars, Crimson Desert tentera de transformer l’essai. Malgré un gameplay complexe qui demande un temps d’adaptation. Son ambition graphique et la profondeur de son monde ouvert en font un candidat sérieux au titre de jeu de l’année. Pour les nostalgiques d’Azeroth, l’extension World of Warcraft: Midnight apportera enfin le housing qui est une fonctionnalité réclamée depuis des décennies. Les joueurs pourront enfin posséder et personnaliser leur propre demeure.

Un calendrier à surveiller de près

L’année 2026 sera aussi celle des 25 ans de la marque Xbox. On peut s’attendre à ce que Microsoft sorte l’artillerie lourde. Des titres comme Gears of War: E-Day ou Marvel’s Wolverine d’Insomniac Games sont très attendus.

En somme, si 2026 semble encore loin, la structure de l’année se dessine déjà. Un début d’année dominé par l’horreur et l’action de Capcom et un printemps placé sous le signe de l’expérimentation. 2026 risque de finir avec le raz-de-marée GTA 6. Une chose est sûre, votre banquier risque de faire la tête, mais votre passion de joueur, elle, sera comblée.

