Baldur’s Gate 3 sur Switch 2 : le CEO de Larian jette un gros froid

Baldur’s Gate 3 ne semble pas près de débarquer sur Switch 2. Interrogé par des fans, le patron de Larian Studios a refroidi les espoirs d’un portage. Sa déclaration relance évidemment le débat sur les capacités réelles de la nouvelle console de Nintendo.

Les joueurs Nintendo y ont longtemps cru. Trop longtemps, peut-être. Alors que la Switch 2 fait déjà rêver les studios, une question revenait sans cesse. Baldur’s Gate 3 allait-il suivre le mouvement ? La réponse du patron de Larian Studios est sèche et sans détour. Il n’y a ni promesse, ni faux espoirs. Juste une déclaration qui fait l’effet d’un sort raté et qui jette un sérieux froid sur les ambitions des fans.

Baldur’s Gate 3 sur Switch ? Pas si sûr !

La scène se passe sur Reddit, lors d’un AMA très suivi. Un fan pose sur la possibilité de Baldur’s Gate 3 sur Switch 2. Swen Vincke répond sans détour. Il explique que Larian aurait adoré, mais la décision ne dépendait pas du studio. Le message reste limpide. Larian ne pilote pas ce dossier.

Ce positionnement surprend, mais il s’explique. Larian Studios a déjà tourné la page. Le studio a publié le dernier patch majeur en avril 2025. Depuis, les équipes avancent sur un nouveau projet.

This is the unfortunate truth.



While Larian would love to bring Baldur's Gate 3 to the Switch 2… their relationship with Hasbro/Wizards of the Coast is not healthy.



Late last year, I heard BG3 for SW2 was not happening; but needed more sources to verify. pic.twitter.com/MM5iDqjfrG — NateTheHate2 (@NateTheHate2) January 9, 2026

Le prochain RPG de la saga Divinity mobilise désormais les ressources internes. Le message reste donc cohérent, mais il laisse un goût amer.

Derrière cette déclaration, un acteur clé entre en jeu. Wizards of the Coast, détenteur de la licence, garde la main. C’est donc à lui d’évaluer l’intérêt économique et technique d’un portage. Sans feu vert, rien ne bouge. Et pour l’instant, le silence domine.

Des limites ?

La Switch 2 intrigue autant qu’elle divise. Oui, Nintendo promet plus de puissance pour cette console. Pourtant, les premiers retours évoquent déjà certaines limites. Le portage d’un mastodonte comme Baldur’s Gate 3 sur Switch 2 pose forcément question.

Car le jeu repose sur une architecture technique exigeante, entre la gestion des scripts, la densité des environnements et les calculs en arrière-plan. Tout sollicite fortement le matériel.

D’autres studios se montrent plus optimistes. Le développeur de Skyrim affirme avoir porté son jeu sans difficulté majeure. Mais la comparaison reste trompeuse. Baldur’s Gate 3 exploite une complexité systémique bien plus lourde. Chaque choix déclenche des réactions en chaîne. Chaque combat mobilise une IA poussée.

Pendant ce temps, la Switch 2 affiche des ventes solides, mais contrastées. Le lancement a été imminent. Par contre, les fêtes de fin d’année ont déçu. Nintendo garde une base installée massive, mais le public attend des titres forts. Baldur’s Gate 3 sur Switch 2 aurait coché toutes les cases. Pour l’instant, l’opportunité reste en suspens.

Pourtant, Wizards of the Coast pourrait changer d’avis. Nintendo pourrait ainsi renforcer son soutien technique. Le marché pourrait évoluer.

