La Switch 2 floppe en France : les chiffres que Nintendo ne veut pas que tu vois

Malgré un lancement en fanfare, la Nintendo Switch 2 cale déjà en France. Faut-il y voir un désintérêt des joueurs, ou ce démarrage poussif cache-t-il des causes bien plus profondes que Nintendo préfère ne pas mettre en avant ?

La Switch 2 m’a donné envie dès les premières annonces. Nintendo savait comment appuyer là où ça fait plaisir, avec plus de puissance, une nouvelle génération, et cette sensation familière de retour en terrain connu.

Pourtant, une fois la console sortie, l’excitation est vite retombée. En France, les ventes de la Switch 2 peinent. Et le rêve d’un lancement historique commence sérieusement à se fissurer.

Recul de plus de 30%

Selon des données relayées par The Game Business et NielsenIQ, la Switch 2 n’a pas fait aussi bien que sa grande sœur lors de son premier trimestre des fêtes. Aux États-Unis, les ventes sont inférieures de 35 % à celles de la Switch 1 en 2017.

Au Royaume-Uni, le recul est plus modéré avec -16 %, mais la présence toujours active de la Switch 1 compense cette baisse. Ce qui fait une hausse de 7 % au global. Pas mal.

La France, elle, semble bouder la Switch 2. Entre juin et décembre 2025, les ventes de Switch 2 seraient en recul de plus de 30 % par rapport à la première année de la Switch 1. Et ce, malgré un effort massif des distributeurs, avec des promos agressives et des rabais rarement vus ailleurs.

Le marché français, pourtant stratégique pour Nintendo, décroche ainsi. Ce qui est un fait rare. Le Royaume-Uni devient même un marché plus important que l’Hexagone pour le constructeur japonais.

Pourquoi la Switch 2 n’a pas trouvé son public en France ?

C’est à cause de son prix. La Switch 2 coûte cher en France. Elle est proposée à 469 euros. À titre de comparaison, la Switch OLED était lancée à 350 euros. Et même avec des remises qui font tomber la facture autour de 420 euros, l’addition reste corsée. Surtout quand les jeux suivent la même trajectoire inflationniste.

Switch en Japón 49,980 Yenes 308,62 Euros

Switch en USA 450 Dolares 415,54 Euros

Switch en Europa 469,99 Euros

L’autre problème est le catalogue de lancement. En 2017, Nintendo lançait Zelda: Breath of the Wild et Super Mario Odyssey, deux titres incontournables. Cette fois, malgré des titres solides comme Donkey Kong Bananza ou Mario Kart World, l’effet waouh n’est pas au rendez-vous. Il n’y a donc pas de grosse claque occidentale ni de jeu capable de faire basculer les indécis à Noël.

Même chez Nintendo, on reconnaît le souci. Un cadre du groupe évoque un contexte économique compliqué, ainsi que l’absence d’un grand jeu taillé pour les marchés américain et européen. La comparaison avec la Switch 1 devient alors cruelle, presque injuste.

Alors, faut-il pour autant enterrer la Switch 2 ? Pas si vite. Fin septembre, Nintendo avait déjà écoulé 10,3 millions d’unités dans le monde. Le constructeur reste solide. Mais le premier Noël de la console montre bien qu’un lancement réussi ne garantit pas une dynamique durable. À Nintendo maintenant de réagir.

