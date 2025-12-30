CES 2026 : une révolution pour les télévisions ? Tout ce qu’il faut savoir

Chaque année, au début du mois de janvier, les yeux du monde technologique se tournent vers Las Vegas. Le CES (Consumer Electronics Show) est traditionnellement la scène où les constructeurs de téléviseurs sortent leurs plus beaux atouts.

Si l’on en croit les premières annonces et les murmures de l’industrie. L’édition CES 2026 ne sera pas une simple mise à jour technique. Nous sommes peut-être à l’aube d’un basculement majeur dans notre façon de consommer l’image. Alors, révolution ou simple coup marketing ? Voici ce qu’il faut retenir des tendances qui vont transformer votre salon.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Le Micro RGB : le nouveau challenger que l’on n’attendait plus

Si vous suivez de près l’actualité de la tech, vous connaissez le Micro LED. Cette technologie sublime est réservée à une élite capable de dépenser un important budget dans un écran. Le CES 2026 marque l’avènement d’une alternative plus concrète dont le Micro RGB (ou RGB Mini-LED). Celui-ci utilise des minuscules LED rouges, vertes et bleues pour générer la lumière. Le résultat ? Une explosion de couleurs et une luminosité capable de rivaliser avec le soleil de midi. Samsung et LG sont déjà sur les rangs pour proposer cette technologie sur des tailles d’écran plus humaines. Cette technologie sera proposée à des prix qui ne nécessitent plus de vendre un rein.

L’OLED Tandem : l’immortalité de l’écran ?

L’OLED a toujours eu deux ennemis dont la luminosité limitée et le risque de marquage (burn-in). En 2026, la réponse s’appelle le Tandem OLED. Empruntée au monde de l’automobile et des tablettes haut de gamme, cette structure superpose deux couches de pixels OLED.

Concrètement, cela permet de doubler la luminosité maximale tout en réduisant considérablement la consommation d’énergie et l’usure des composants. Pour nous, utilisateurs, cela signifie des téléviseurs qui durent plus longtemps et parfaitement lisibles dans une pièce inondée de lumière. LG Display semble être le fer de lance de cette avancée avec sa gamme Hyper Radiant.

L’IA ne se contente plus de nettoyer l’image

On nous parle d’intelligence artificielle à toutes les sauces, mais dans nos TV, elle franchit un cap. En 2026, l’IA ne se contente plus d’améliorer la netteté des vieux films. Elle devient prédictive et contextuelle. Les nouveaux processeurs analysent désormais l’ambiance de votre pièce et le type de contenu en temps réel.

L’écran ajuste l’image et le son spatialisé en fonction de la situation. Cela est par exemple avec l’Alpha 11 AI Gen 3 de LG ou le Micro RGB AI Engine Pro de Samsung. Imaginez une télévision qui comprend que vous regardez un match de foot avec des amis. Elle booste automatiquement l’ambiance du stade tout en gardant les commentaires limpides sans que vous n’ayez à toucher la télécommande.

Pourquoi 2026 est une année charnière ?

Pendant des années, le marché de la TV a stagné dans un duel fratricide entre OLED et QLED. Le CES 2026 casse ce binôme. Avec l’arrivée massive de constructeurs comme Hisense et TCL qui poussent le Mini-LED vers des sommets de performance. Les géants coréens sont forcés d’innover plus vite et de rendre leurs technologies premium plus accessibles.

La véritable révolution de 2026 n’est pas seulement technique, elle est démocratique. Pour la première fois, des technologies d’image autrefois réservées aux salles de cinéma s’invitent dans le catalogue grand public.

Pour résumer, si vous envisagez de changer de téléviseur, 2026 pourrait bien être l’année où l’investissement sera le plus rentable. Entre une colorimétrie enfin fidèle à la réalité et une longévité accrue des dalles, le spectacle ne fait que commencer.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.