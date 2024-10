Oura Ring 4 : le rival du Samsung Galaxy Ring se dévoile, plus fin et plus précis

Le duel des bagues connectées est lancé ! Après le Samsung Galaxy Ring, c’est au tour de l’Oura Ring 4 de faire son entrée. Plus fine, plus précise, et avec des fonctionnalités repensées, cette petite merveille pourrait bien consolider la place d’Oura comme leader du marché. L’article vous dit tout !

Après l’annonce du Samsung Galaxy Ring, Oura n’a pas tardé à réagir. Le géant finlandais a déjà marqué l’histoire des bagues connectées et il revient avec une nouvelle version de son célèbre anneau de santé. L’Oura Ring 4, dévoilée ce 3 octobre, se veut plus fine, plus précise, et surtout plus adaptée à tous. Proposé à partir de 399 €, ce bijou technologique embarque aussi de nombreuses améliorations. Ainsi, l’application Oura a droit à une refonte totale pour mieux gérer les nouveautés des derniers mois.

Oura est prête à défendre sa couronne avec Ring 4

Le nouvel Oura Ring 4 garde peut-être un air familier, mais attention aux détails ! Cette fois, la bague est tout en titane, ce qui change de l’intérieur en époxy de la Gen 3. Finies aussi les versions avec bord plat, Oura passe à du 100 % rond, comme les modèles Horizon. Et alors la vraie nouveauté ? Ce sont les capteurs. Au lieu de ressortir avec leur forme en dôme, ils sont désormais encastrés dans l’anneau. Par conséquent, le profil est plus fin, plat et bien plus confortable à porter.

Le plus intéressant avec ce nouvel Oura Ring 4 se cache surtout dans le logiciel. L’entreprise a développé un nouvel algorithme qui corrige un souci que rencontrent pas mal de bagues intelligentes. Puisque nos doigts bougent tout le temps, les capteurs ne s’alignent pas toujours. Nous pouvons donc nous retrouver avec des données manquantes et peu fiables. Toutefois, avec l’algorithme tout neuf d’Oura, nous passons de 8 à 18 voies de signal. Ainsi, la bague captera le meilleur signal possible.

Les précommandes sont déjà ouvertes, avec un prix allant de 399 € à 549 € selon les coloris. Vous pouvez choisir parmi les six teintes, dont l’argent, l’argent brossé, le noir, l’or, l’or rose et le gris foncé. L’Oura Ring 4 sortira donc à partir du 15 octobre 2024. La marque continue aussi à proposer la Gen 3 jusqu’à épuisement des stocks. Pour profiter de toutes les fonctionnalités de l’Oura Ring 4, vous devez vous souscrire à un abonnement de 5,99 €/mois ou 69,99 €/an.

L’innovation santé au bout des doigts, maintenant plus précise et accessible

Une étude externe montre que ces nouvelles options boostent la qualité du signal de 120 % et améliorent de 30 % la précision du suivi de l’oxygène dans le sang. Le contrôle de la fréquence cardiaque de jour et de nuit est aussi plus précis, avec une réduction des écarts de 7 % et 31 %.

Oura Ring 4 – What we know so far:



– Starts at $349 plus subscription $5.99/month or $69.99/year

– Gen3 & 4 users will receive updates to several features

– Internal memory capable of storing up to two weeks of data

– Sizing is completely different from previous generations

-… pic.twitter.com/S41qSnCku6 — Joel Latto (@joellatto) October 3, 2024

Oura a également décidé d’élargir la gamme de tailles pour Ring 4. Désormais, vous pouvez acheter des modèles en tailles 4 à 15, contre les 6 à 13 auparavant. Pourquoi ce changement ? Oura explique que « de plus en plus de femmes, plutôt dans la vingtaine » adoptent la bague. Par ailleurs, la batterie tient jusqu’à huit jours, surtout si vous portez un modèle plus grand.

Côté application, Oura a pris en compte les retours sur l’encombrement des fonctionnalités récentes. Ainsi, le géant finlandais a repensé l’application avec trois sections claires. L’onglet Today vous donne un aperçu rapide de vos données quotidiennes. Avec Vitals, vous pouvez explorer en profondeur vos mesures et scores. My Health, quant à lui, se concentre sur les tendances à long terme.

En plus de la refonte, la marque lance une nouveauté pour mesurer le stress diurne, ainsi qu’une détection automatique d’activité pour 40 types d’exercices différents. Pour ceux qui essaient de concevoir, Oura ajoute aussi des prévisions de période fertile. Mais sachez cependant que cette option ne remplace pas un contraceptif. La marque souligne également qu’elle renforce son partenariat avec Natural Cycles pour les intéressés. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs Android ! Le programme Labs arrive enfin sur l’application.

Est-ce que cette nouvelle version de l’Oura Ring vous fait craquer ? ou bien préféreriez-vous toujours le Samsung Galaxy Ring ? Partagez vos avis dans les commentaires !

Restez à la pointe de l’information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d’avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.