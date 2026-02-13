NordVPN annonce un partenariat avec CrowdStrike : voici pourquoi

NordVPN, souvent cité parmi les VPN les plus performants du marché, vient d’officialiser un partenariat stratégique avec CrowdStrike. L’objectif est de muscler sa fonctionnalité Threat Protection Pro face à des cybermenaces toujours plus inventives.

Car comme l’explique Marijus Briedis, directeur technique de NordVPN, offrir la meilleure protection possible commence par disposer d’informations fiables et précises.

Selon lui, CrowdStrike fait figure de référence lorsqu’il s’agit de comprendre les groupes malveillants et les nouvelles formes d’attaques. Et l’intégration de ces données dans Threat Protection Pro doit permettre d’ajouter une couche de défense supplémentaire.

Dans les coulisses, c’est la solution CrowdStrike Counter Adversary Operations qui entre en scène. Cette technologie surveille de près les groupes soutenus par des États, les organisations criminelles et les hacktivistes.

Elle observe leurs méthodes, leurs déplacements numériques et leurs nouvelles stratégies. Toutes ces informations viennent ensuite enrichir Threat Protection Pro. Ce qui permettra non seulement de bloquer des virus connus mais aussi anticiper les mouvements des cybercriminels avant qu’ils ne frappent.

Daniel Bernard, directeur commercial de CrowdStrike, insiste sur ce point essentiel. La cybersécurité ne se limite pas à combattre des virus, elle consiste surtout à comprendre les adversaires.

CrowdStrike revendique d’ailleurs avoir popularisé cette approche centrée sur l’attaquant. Selon lui, le choix de NordVPN confirme la solidité de cette méthode. Les mêmes renseignements qui protègent déjà entreprises et institutions publiques seront désormais accessibles à des millions d’utilisateurs particuliers.

Partenariat NordVPN & CrowdStrike : quel impact concret pour les utilisateurs ?

Cette collaboration apporte plusieurs améliorations notables. Parmi elles, une protection renforcée contre les menaces les plus courantes et les plus dangereuses.

Sites piégés, tentatives de phishing, logiciels malveillants ou encore traqueurs invisibles… Le système ne se contente pas de réagir, il s’adapte en fonction du contexte et des signaux détectés.

Cette protection repose sur un niveau d’analyse comparable à celui utilisé dans les grandes entreprises et les organisations sensibles. Le trafic réseau de l’utilisateur est examiné et comparé à des renseignements collectés à l’échelle mondiale.

Ces données proviennent d’un vaste réseau de capteurs, d’analystes et de chercheurs en cybersécurité. Ce qui permet d’identifier plus rapidement les comportements suspects et les infrastructures utilisées par les attaquants.

La détection devient ainsi plus précise et plus réactive. Le système reconnaît plus efficacement les indicateurs associés aux cyberattaques et peut bloquer les menaces avant qu’elles ne se propagent.

En parallèle, les informations sont mises à jour en continu. Les nouvelles techniques utilisées par les cybercriminels sont intégrées en temps réel. Grâce à cela, les utilisateurs restent protégés face aux techniques émergentes.

Une stratégie gagnant-gagnant pour les deux entreprises

Ce partenariat est loin d’être un simple échange de bons procédés, en effet. Pour NordVPN, s’associer à un acteur reconnu de la cybersécurité tel que CrowdStrike est une stratégie en soi.

Voyez-vous, dans un marché saturé de promesses marketing, la crédibilité est devenue une arme décisive. Les utilisateurs ne cherchent plus seulement un service rapide.

Ils veulent un service capable de les protéger face à des menaces bien réelles. En intégrant l’expertise d’un spécialiste du renseignement sur les cybermenaces, NordVPN renforce son image de solution sérieuse, capable d’aller au-delà du simple chiffrement.

De son côté, CrowdStrike ouvre une nouvelle porte stratégique. L’entreprise s’est bâtie une réputation solide en protégeant des multinationales, des infrastructures sensibles et des institutions publiques.

Mais le grand public représente désormais un terrain d’expansion majeur. Les particuliers sont devenus des cibles fréquentes, souvent moins protégées et plus faciles à atteindre.

En collaborant avec NordVPN, CrowdStrike étend sa technologie à des millions d’utilisateurs sans avoir à créer un produit entièrement nouveau.

Mais alors, pourquoi maintenant ?

Tout simplement parce que la fréquence des attaques explose. Certaines estimations évoquent plus de 600 millions d’attaques quotidiennes, tandis que des organisations observent des tentatives toutes les 39 secondes.

Mais surtout, parce que la cybercriminalité a changé de visage. Oubliez le cliché du pirate solitaire dans sa chambre sombre. Aujourd’hui, les attaques ressemblent davantage à des opérations militaires numériques, mieux organisées et coordonnées que jamais.

Les cybercriminels utilisent des outils capables de scanner des millions de cibles en quelques secondes. Certains s’appuient même sur l’intelligence artificielle pour créer des pièges plus crédibles, plus rapides et plus difficiles à détecter.

D’après DeepStrike, 16 % à 20 % des incidents récents ont utilisé l’IA pour générer des campagnes de phishing crédibles ou contourner les systèmes de défense. Résultat, les attaques ne préviennent pas. Elles surgissent, frappent, et disparaissent avant même que la victime comprenne ce qui s’est passé.

Et ce ne sont pas les conséquences qui manquent. Selon les données de XtendedView par exemple, les pertes liées aux cyberattaques devraient atteindre environ 10,5 billions de dollars par an dès 2025.

Dans ce contexte, les méthodes classiques ne suffisent plus. Bloquer uniquement les menaces déjà connues revient à regarder dans le rétroviseur. Le véritable enjeu consiste désormais à anticiper les attaques avant qu’elles n’arrivent. D’où le partenariat de NordVPN et CrowdStrike.

Encore faut-il que NordVPN et CrowdStrike soient à la hauteur de leur promesse. Alors, qu’en pensez-vous ? Partagez votre avis dans le commentaire !

