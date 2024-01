Samsung Galaxy Ring : un anneau connecté pour les gouverner tous ? Tout savoir

Le Samsung Galaxy Ring est un anneau connecté, proposant des fonctionnalités similaires à une smartwatch ou un bracelet intelligent sous la forme d’un simple bijou. En attendant une annonce officielle du géant sud-coréen, découvrez toutes les rumeurs sur ce futur produit très attendu au tournant…

Jusqu’à présent, outre les smartphones, les principaux accessoires connectés étaient les bracelets et les montres de type smartwatch.

Toutefois, le marché des « wearables » pourrait passer à la prochaine étape en 2024, avec le lancement d’un tout nouvel appareil par le géant coréen Samsung : un anneau Galaxy Ring.

Selon de nombreuses rumeurs, ce produit serait commercialisé dès le mois de janvier 2024 aux côtés du Galaxy S24 lors de l’événement Samsung Unpacked.

Même s’il existe déjà des anneaux connectés comme le Oura Ring, Samsung serait le premier géant de la tech à s’aventurer sur ce marché bourgeonnant. Sans plus attendre, découvrez donc tout ce qu’il faut savoir sur le Samsung Galaxy Ring !

Design et fonctionnalités

Comme vous pouvez vous en douter, le Galaxy Ring sera un anneau. Son design ne devrait donc pas être surprenant, même si on peut s’attendre à des détails esthétiques du meilleur effet dans le style Samsung Galaxy.

À l’instar des autres accessoires connectés, il devrait embarquer un capteur de rythme cardiaque pour le suivi sportif. On pourrait aussi retrouver des fonctionnalités plus avancées comme la surveillance de pression sanguine et la détection de fibrillation auriculaire.

Toutefois, certaines de ces capacités requièrent une approbation de la FDA. Obtenir cette validation peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années.

Sachant que la production est censée avoir commencé en août 2023, il est possible que le produit soit lancé sans toutes ses fonctionnalités. Elles pourraient être ajoutées ensuite par le biais de mises à jour logicielles à mesure que les régulateurs l’autorisent.

C’est exactement ce qu’a fait Fitbit, le géant des bracelets connectés, en ajoutant la détection de fibrillation auriculaire à ses appareils en 2022 après en avoir reçu la permission.

On peut aussi s’attendre à ce que le Galaxy Ring suive le sommeil, le niveau d’oxygène dans le sang ou la composition corporelle comme le propose la montre Galaxy Watch 6.

En outre, comme le Oura Ring ou le Amazon Loop, les personnes qui achèteront le Galaxy Ring devront sans doute mesurer leurs doigts au préalable pour recevoir un accessoire sur mesure.

Vraisemblablement, le Ring se connectera à votre smartphone via Bluetooth. C’est ce que semble confirmer l’analyse de l’APK par le site web 9to5google.

Les surprises que l’on espère

Le marché des anneaux connectés n’en est qu’à ses balbutiements. Il est donc difficile de comparer le Galaxy Ring avec les produits déjà existants. Voici néanmoins quelques fonctionnalités que les amateurs espèrent retrouver sur cet accessoire.

Tout d’abord, on peut s’attendre à ce que l’anneau soit capable de suivre l’activité physique de son porteur au quotidien telles que la marche et la course. Il devrait aussi logiquement mesurer le rythme cardiaque. En revanche, il est peu probable que cet accessoire soit connecté au GPS…

À l’instar du Oura Ring, le Galaxy Ring devrait également pouvoir suivre le sommeil de l’utilisateur. De même, cet anneau pourrait surveiller la température corporelle pour détecter les maladies ou aider les femmes à suivre leurs cycles menstruels et leurs grossesses.

Ce wearable pourrait aussi servir de télécommande pour vos accessoires multimédias comme les écouteurs sans fil. Une simple pression pourrait permettre de changer de musique sur Spotify, de monter ou baisser le volume, ou encore d’accepter ou de rejeter des appels sur votre smartphone.

Un brevet déposé en 2015 laisse envisager une intégration avec la Smart Home. Les utilisateurs pourraient ainsi utiliser le Ring pour contrôler leurs télévisions Smart TV, leurs ampoules intelligentes ou tout autre appareil connecté à internet.

Plus récemment, un brevet repéré par The Elec montre une paire de lunettes de réalité mixte utilisant un anneau intelligent pour détecter la position des doigts et des mains.

L’accessoire pourrait donc servir pour le tracking dans réalité virtuelle et augmentée. On peut prévoir une intégration avec le futur casque de Samsung prévu pour mi-2024, et conçu pour rivaliser avec le Apple Vision Pro.

En termes d’autonomie, le Galaxy Ring devrait pouvoir être chargé sans fil. C’est une fonctionnalité que l’on retrouve là encore déjà sur le Oura Ring. On peut même imaginer un emplacement dédié au dos du futur Galaxy S24 pour ranger l’anneau et recharger sa batterie !

Samsung peut-il vraiment percer dans l’industrie des wearables ?

En se lançant dans une nouvelle catégorie d’objets connectés, Samsung se lance un pari risqué. Toutefois, ce marché encore naissant lui permettra de faire face à une concurrence moins rude que d’autres secteurs comme les montres ou les bracelets déjà dominés par Apple ou Fitbit.

Cet appareil pourrait séduire les personnes intéressées par le tracking de santé sans pour autant souhaiter porter un accessoire aussi imposant qu’une montre. Ceci pourrait permettre au géant sud-coréen de dominer ce segment très spécifique sans véritable rival.

En outre, cette stratégie pourrait permettre à Samsung d’étendre sa présence sur les secteurs du sport et de la santé…

Prix et date de sortie attendue

En termes de prix, ne vous attendez pas à un accessoire abordable. Ce nouvel accessoire s’alignera sans doute avec les autres wearables de Samsung, dont le positionnement tarifaire est plutôt haut de gamme.

À titre de comparaison, le Oura Ring 3 débute à 299 dollars et requiert ensuite un abonnement mensuel de 5,99 dollars pour accéder à toutes les fonctionnalités. Toutefois, Samsung ne demande pas (encore) d’abonnement pour ses montres Galaxy Watch et on peut espérer que ce ne soit toujours pas le cas pour ce nouvel appareil.

De son côté, la dernière montre connectée de Samsung, la Galaxy Watch 5, est commercialisée en France pour un prix allant de 165 et 399 euros selon les options. On peut s’attendre à un prix supérieur à 300 euros pour le nouvel accessoire.

Rien n’a été officialisé concernant la date de lancement du Galaxy Ring. Ce produit n’a même pas été officialisé par le géant coréen, mais des brevets déposés en 2022 et le dépôt du nom de marque Galaxy Ring en Corée laissent peu de place au doute.

Samsung is rumored to enter the growing smart rings market with the announcement of the Galaxy Ring in 2024 pic.twitter.com/ot9rQOSq1P — Product Hunt 😸 (@ProductHunt) January 1, 2024

Notons que Samsung a déposé la marque Galaxy Ring en février 2023, en même temps d’autres noms qui pourraient désigner les fonctionnalités de l’anneau ou d’autres produits.

Selon le leaker @Universeice sur le réseau social chinois Weibo, l’anneau pourrait être lancé lors de l’événement Unpacked 24 en même temps que les smartphones Galaxy S24 et 23 Ultra.

D’ordinaire, les événements Samsung Unpacked sont organisés à la fin du mois de janvier ou au début du mois de février entre le CES et le MWC.

Plus tôt en juillet 2023, une rumeur évoquait un lancement pour le mois de mars ou avril 2024. On ignore toutefois si cette date de lancement sera retenue, même si elle semble concorder avec une annonce en janvier.

La sortie pourrait toutefois être retardée si Samung décide d’attendre une approbation médicale pour son produit. Selon une source industrielle interrogée par le site The Elec, cela pourrait nécessiter 10 à 12 mois supplémentaires. Il faudrait donc patienter jusqu’à 2025…