Xpeng P7+ : la nouvelle voiture électrique chinoise à la conquête de l’Europe

Xpeng revient à la charge avec la P7+, une berline électrique ambitieuse qui coche presque toutes les cases. Non seulement, elle promet une autonomie record, mais assure aussi une recharge éclair avec des technologies dernier cri.

Le marché des voitures électriques commence à se faire saturé. Tesla occupe le terrain depuis des années. Volkswagen enchaîne les modèles avec sa gamme ID. BYD accélère son implantation, tandis que Renault, Hyundai, Kia ou encore BMW défendent leurs positions. La concurrence est dense, parfois féroce.

Pourtant, Xpeng, le géant chinois des voitures électrique, avance sans hésiter en préparant l’arrivée de sa berline P7+ en Europe. Avec toutes ses promesses, la marque entre dans l’arène avec confiance, bien décidé à exister face à des acteurs déjà solidement installés.

La voiture électrique Xpeng P7+ est pensée pour séduire l’Europe. Il s’agit en effet d’une grande berline, positionnée face à des références bien installées comme la Tesla Model S ou la Volkswagen ID.7.

Visuellement, cette nouvelle mouture affine sa copie. La silhouette reste familière, mais la signature lumineuse a été retravaillée pour lui donner un look plus moderne et plus agressif. À l’arrière, les évolutions sont plus discrètes. Côté gabarit, la P7+ gagne 15 mm en longueur. Elle affiche donc désormais 5,07 mètres.

À bord, ce n’est pas compact non plus. La Xpeng P7+ propose un empattement de 3 mètres, un espace généreux pour les jambes, cinq vraies places et un coffre XXL. Ce dernier offre 725 litres en configuration normale et monte jusqu’à 2 221 litres une fois la banquette rabattue.

Ce qui la différencie des autres voitures électriques ? Les passagers profitent de sièges massants, chauffants et ventilés de série. Le conducteur, lui, fait face à un écran central de 15,6 pouces. Il est aussi épaulé par un combiné numérique et un écran dédié aux passagers arrière. Mais ce ne sont que des petits détails face aux autres points forts que je vais citer plus bas.

Ses autres points forts

Quand on parle de voiture électrique, l’autonomie reste un critère clé. Et sur ce point, la Xpeng P7+ a de quoi attirer l’attention. Elle se décline en version 100 % électrique ou avec prolongateur d’autonomie. En électrique pur, trois batteries sont proposées, culminant à près de 76 kWh. On aura donc jusqu’à 725 km d’autonomie selon le cycle CLTC, soit environ 616 km WLTP.

Quant à la puissance, elle varie entre 241 et 308 chevaux, avec un moteur placé sur l’essieu arrière. Et surtout, la recharge impressionne. Car grâce à une architecture 800 volts et une charge jusqu’à 5C, la P7+ peut passer de 10 à 80 % en seulement 12 minutes. Dix minutes suffisent pour récupérer 420 km.

La version EREV est encore plus impressionnante. Avec un moteur essence 1,5 litre utilisé comme générateur, la berline annonce en effet 450 km en tout électrique et jusqu’à 1 550 km d’autonomie totale. C’est un record dans la catégorie. Ajoutez à cela un Cx de 0,206 et une consommation annoncée à 11,4 kWh/100 km, malgré 2,16 tonnes sur la balance.

Vous la voulez, cette Xpeng P7+ ? Sachez qu’elle est déjà commandable en Chine à partir d’environ 22 650 euros. Elle arrivera aussi dans 36 pays. L’Europe est évidemment dans le viseur, même si les droits de douane feront sans doute augmenter la note. En revanche, aucune information n’a encore été communiquée concernant son prix et sa date d’arrivée en France.

