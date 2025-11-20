BYD : bientôt une voiture électrique à 15 000€ disponible en France ?

Une voiture électrique BYD à moins de 15 000 euros en Europe, y compris la France ? L’idée fait déjà vibrer ceux qui espèrent enfin un modèle abordable et moderne. Et oui, ça pourrait devenir très concret.

Les voitures électriques coûtent souvent un bras, mais BYD veut casser cette routine avec sa Racco K-EV. Le plus piquant ? Ce véhicule ne se contente pas d’afficher un tarif agressif face à la concurrence. Elle est aussi compacte, efficace et suffisamment puissante.

Et non, ce n’est pas un coup de com’ sorti du chapeau. BYD a déjà dévoilé cette voiture électrique au salon de Tokyo. Tout laisse donc penser que la marque lorgne sérieusement sur l’Europe si Bruxelles arrête de traîner des pieds. Alors, faut-il déjà préparer sa carte bleue ?

Quid de cette voiture électrique BYD en route pour la France ?

Ceux qui étaient présents au salon de Tokyo savent déjà à quoi s’attendre : la Racco K-EV adopte le style typique des kei-cars japonaises. Une petite boîte roulante ultra maniable, parfaite pour les centres-villes saturés. Ses dimensions en font un parfait jouet pour la ville. Car elle ne mesure que 3,4 mètres de long et 1,475 mètre de large.

Et du côté endurance ? Sa batterie de 20 kWh promet 180 km d’autonomie. La recharge rapide jusqu’à 100 kW permet aussi de ne pas passer sa vie attaché à une prise. Cela renforce encore la praticité de cette voiture électrique BYD.

Et forcément, le prix reste l’argument choc. Parce qu’une voiture électrique BYD qui coche presque toutes les cases à moins de 15 000 € est intéressante.

Alors, pour quand l’arrivée de ce véhicule ?

Tout dépend désormais des règles. Parce que la Commission européenne prépare un nouveau segment appelé « E-Car ». Ceci est conçu pour simplifier les normes et limiter les coûts. Si ce cadre se confirme, la voiture électrique BYD pourrait débarquer en France et rivaliser avec la Dacia Spring ou la Leapmotor T03.

Stella Li, vice-présidente de la marque, se montre optimiste. Selon elle, BYD garde son modèle prêt à bondir dès que l’Union ouvre la porte. « Nous suivons attentivement l’évolution de la réglementation européenne », confie-t-elle. « S’il y a une ouverture, nous amènerons cette voiture ici. »

Toutefois, BYD n’avance pas seul sur ce terrain. Dacia a déjà dévoilé son concept Hipster. Honda prépare sa Super-N. D’autres constructeurs échafaudent leurs mini-électriques. Mais avec une voiture électrique BYD aussi accessible, autant dire que la bataille s’annonce musclée.

