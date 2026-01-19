Le marché de l’auto va partir en sucette : Xiaomi explose ce record avec sa SU7

Et si une simple berline électrique venait de faire voler en éclats toutes les certitudes du marché automobile ? Xiaomi avance un chiffre record qui paraît presque irréel avec sa SU7. La marque chinoise n’hésite pas à provoquer ses concurrents.

On l’a déjà dit ! La SU7 joue dans le haut du tableau quand il s’agit d’autonomie. Jusqu’à 900 km annoncés, un chiffre qui place la berline chinoise en tête pour la marque. C’est un record de Xiaomi, certes. Mais pas seulement. Car la SU7 ne se contente plus d’aligner des kilomètres sur une fiche technique. Elle vient aussi de prouver, dans des conditions bien réelles, qu’elle sait tenir la distance, longtemps, et surtout plus loin que beaucoup d’autres.

Ce record de Xiaomi qu’aucune marque n’a encore pu atteindre

L’autonomie reste le nerf de la guerre pour l’électrique. Malgré les progrès, beaucoup d’automobilistes hésitent encore. Xiaomi a donc décidé de couper court au débat en établissant un record mondial pour une voiture électrique de série.

En effet, sa berline SU7 vient de parcourir 4 264 km en 24 heures. Du jamais vu dans ce secteur ! Ce chiffre dépasse la Xpeng P7 et ses 3 961 km. Il surclasse aussi le Xiaomi YU7 et la Mercedes CLA électrique. Seul le concept Mercedes AMG GT XX va plus loin. Mais il ne s’agit pas d’un modèle de série. La nuance compte, et Xiaomi le sait très bien.

Ce test ne sort pas de nulle part. La SU7 restylée progresse fortement sur l’autonomie annoncée. Elle atteint désormais 902 km CLTC, contre 800 km auparavant. En cycle européen, cela correspond à environ 750 km WLTP. Un seuil encore rare sur le marché actuel.

Xiaomi n’a pas cherché la discrétion. Lei Jun, patron du groupe, a déjà confirmé l’exploit sur Weibo. La berline a maintenu une vitesse moyenne de 240 km/h pendant l’exercice. Le modèle utilisé correspond à la version Max, pas un prototype bricolé pour la vitrine.

Une fiche technique revisitée

Pour ceux qui l’ignorent, la SU7 n’est pas un tout nouveau modèle. Elle existait déjà depuis 2023. Mais cette année, Xiaomi a décidé d’opérer une mise à jour technique profonde pour sa voiture électrique. Et non, il ne s’agit pas d’un simple coup de peinture ni d’une retouche esthétique.

Cette SU7 Max n’avance pas masquée. Elle affiche 690 chevaux, en hausse face à la précédente version. Elle embarque aussi le nouveau moteur V6s Plus, capable de grimper à 22 000 tr/min. De ce fait, la voiture électrique promet une vitesse de pointe annoncée à 265 km/h.

Mais l’élément clé se situe sous la plateforme. En effet, Xiaomi mise sur une batterie Qilin de deuxième génération, fournie par CATL. Sa capacité atteint 101,7 kWh, avec une densité énergétique portée à 189 Wh/kg, contre 152 auparavant. Le gain reste net, sans pénaliser le poids.

Ce n’est pas tout !

Selon CNEVPost, site de référence sur l’actualité des véhicules électriques en Chine, Xiaomi s’appuie aussi sur une architecture 897 volts. Grâce à elle, la SU7 récupère jusqu’à 670 km d’autonomie en 15 minutes. L’ancienne version se limitait à 510 km. Vous voyez la différence ? La capacité de charge grimpe à 5,2C, un niveau encore très rare sur des modèles de série.

Xiaomi a également soigné l’aérodynamique. Le Cx descend à 0,21, un excellent score pour une berline. Ce détail joue directement sur l’efficacité énergétique, surtout à haute vitesse. Chaque dixième gagné compte, surtout pour des records d’endurance.

Face à la Tesla Model 3, la SU7 assume désormais son statut de rivale directe. Et pas uniquement sur le papier. Le constructeur chinois montre qu’il maîtrise aussi bien le hardware que l’optimisation logicielle.

Alors, vous êtes intéressé par cette voiture électrique de Xiaomi qui bat tous les records ? Bonne nouvelle ! La commercialisation approche rapidement. La SU7 restylée arrive en avril en Chine, selon les informations relayées par CarNewsChina.

Les précommandes sont déjà ouvertes, avec un prix de départ fixé à 229 900 yuans, soit environ 28 150 euros. Quant à l’Europe, c’est encore incertain. Pourtant, l’idée circule sérieusement dans les coulisses.

