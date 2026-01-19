900 km d’autonomie : la folle promesse du Xiaomi su7

Trois ans après le lancement surprise de sa berline électrique, Xiaomi annonce plus de 900 km d’autonomie pour sa SU7 mise à jour. Plus besoin donc de se casser la tête à chercher une prise tous les 300 kilomètres.

Dans la voiture électrique, les mêmes noms reviennent toujours. Tesla occupe le devant de la scène. BYD s’impose à coups de volumes. Les constructeurs historiques tentent de suivre. Impossible aussi de ne pas évoquer les marques premium européennes, très actives sur le segment haut de gamme.

Et Xiaomi dans tout ça ? Je sais, l’idée peut faire sourire. Pourtant, je pense que le géant chinois a toute sa carte à jouer. Ses efforts pour positionner la SU7 comme un modèle technologique ne passent pas inaperçus.

900 km d’autonomie, ce n’est pas rien

900 km d’autonomie annoncés par Xiaomi, ça ne se banalise pas. Même sur un marché électrique qui progresse vite. Pour situer le niveau, la Lucid Air Grand Touring revendique 839 km. La Mercedes-Benz EQS suit avec 821 km. Ce sont deux références du segment, connues pour leur sobriété et leur positionnement haut de gamme. De son côté, la Tesla Model 3 Grande autonomie affiche environ 750 km.

Dans ce contexte, Xiaomi revendique jusqu’à 902 km sur sa SU7 fraîchement mise à jour. Ce qui la place dans une nouvelle catégorie de long‑rayon d’action selon les premières publications techniques relayées par CnEVPost.

Le cycle CLTC reste plus optimiste que le WLTP, mais l’écart ne change pas le fond du message. Même ramenée à environ 770 km en norme européenne, la berline chinoise se place dans le très haut du panier des voitures électriques actuelles. Un niveau d’autonomie qui repositionne Xiaomi parmi les acteurs qui comptent.

Ce V6s Plus ne sort pas de nulle part. Il vient compléter une gamme déjà bien fournie. La SU7 Ultra utilise toujours le moteur V8, développé intégralement par Xiaomi. Jusqu’ici, les moteurs V6 et V6s provenaient du partenaire Inovance Technology.

La stratégie change. Lei Jun, patron emblématique de Xiaomi, l’a confirmé sur Weibo. Certains moteurs V6s Plus seront produits en interne. La marque chinoise signe ainsi son deuxième moteur autoproduit. Un signal clair envoyé à l’industrie.

Le moteur V6 Plus, coeur saut technologique

Si la SU7 de Xiaomi affiche jusqu’à 900 km d’autonomie, c’est grâce au moteur V6 Plus. Il s’agit d’une évolution directe du V6s lancé en 2023. Il se montre plus puissant; plus efficient et plus affûté.

Ce nouveau bloc améliore l’efficience globale de la voiture de 1,5 %. Ça peut sembler peu, mais Xiaomi évoque plus de 10 km d’autonomie gagnés uniquement grâce au moteur. Le reste provient d’une nouvelle batterie et d’une architecture électronique revue.

Côté performances, la montée en puissance reste mesurée mais réelle. Les versions Standard gagnent 15 kW. La déclinaison Max récupère 13 kW supplémentaires. La vitesse de rotation grimpe à 22 000 tr/min. Avant, elle plafonnait à 21 000.

Derrière ces chiffres, Xiaomi détaille plusieurs améliorations techniques. Des aimants segmentés optimisent le champ magnétique. La topologie du rotor évolue aussi. Les modules de puissance bénéficient même d’une refonte profonde. La lubrification active progresse également. Chaque ajustement vise la sobriété énergétique, pas la démesure.

Une SU7 qui évolue sans tout chambouler

Pour cette évolution de sa voiture électrique SU7, Xiaomi n’a pas choisi la rupture visuelle. Le modèle version 2026 conserve une silhouette familière. À l’extérieur, il y a peu de changements. À l’intérieur, l’ambiance gagne en confort et en finitions. Mais le vrai virage se joue sous la carrosserie.

Et non, ce n’est seulement pas sur l’autonomie que Xiaomi a travaillé. Elle s’est surtout penchée sur la partie logicielle et électronique. La conduite semi-autonome progresse nettement.

C’est sans doute un choix assumé, après l’accident mortel de 2025 qui avait terni l’image du constructeur. Un article du South China Morning Post indique même qu’un rappel de près de 117 000 SU7 a été lancé suite à cet accident, en raison de préoccupations sur le système d’aide à la conduite. Xiaomi avance donc prudemment, mais avance quand même. Et surtout, la SU7 gagne en endurance.

Vous croyez que Xiaomi réussira dans le domaine de la voiture électrique ? Ious les indicateurs semblent être au vert. Sa montée en compétence industrielle accompagne le succès commercial de la SU7. La branche automobile du groupe affiche déjà une rentabilité, seulement 18 mois après ses débuts. C’est une performance rare dans ce secteur.

