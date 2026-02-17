Justin Bieber a payé ce NFT 1,3 million $ en 2022 : voici combien d’argent il a perdu

Un singe numérique à 1,3 million de dollars, puis une chute brutale ? L’histoire de Bieber et de ce NFT raconte la fin d’une euphorie technologique éclair.

On dit que dans un investissement, il faut s’attendre à perdre. Mais ce qu’a perdu Justin Bieber en payant un NFT populaire en 2022 dépasse la simple correction de marché. La star avait déboursé 1,3 million de dollars pour cet avatar numérique devenu culte.

Trois ans plus tard, l’actif ne vaut plus qu’environ 12 000 dollars. Au total, Bieber a vu s’évaporer plus de 1,28 million de dollars, soit une chute de plus de 99 % de sa mise initiale. Qu’est-ce qui s’est réellement passé ?

Une folie des NFT portée par les célébrités comme Justin Bieber pendant la pandémie

Début 2022, la hype autour des NFT explose partout. Les images numériques deviennent des objets de prestige. Selon Vanity Fair, les Bored Ape atteignent des prix très élevés. De ce fait, les célébrités rivalisent d’achats spectaculaires pour afficher leur appartenance à l’élite crypto.

Dans ce contexte, Bieber et ce NFT du Bored Ape Yacht Club incarnent l’exubérance de l’époque. L’artiste débourse 1,3 million de dollars pour l’avatar #3001. Il est convaincu que sa valeur continuera de grimper.

Le marché monte alors sans pause, alimenté par les confinements successifs et l’excitation généralisée autour des actifs numériques. Cette période valorise des images au statut quasi mythique.

Pourtant, certains NFT reposent uniquement sur la rareté perçue et la puissance de la communauté. Sans demande soutenue, ces actifs peuvent perdre leur valeur, ce que Bieber et d’autres investisseurs allaient bientôt découvrir à leurs dépens.

Une perte de plus de 99% en trois ans et demi

Trois ans plus tard, la réalité surprend les investisseurs. Le NFT investit par Bieber ne vaut plus qu’environ 12 000 dollars. Cela signifie que la chute dépasse 99 % par rapport au prix initial. Le chanteur connaît une grosse perte.

Singer Justin Bieber purchased this NFT for $1,300,000 in 2022.



Today, it's worth $12,000. pic.twitter.com/uzpUBO4v5G — Max Crypto (@MaxCrypto) February 16, 2026

Comment expliquer cette dévalorisation ? Elle illustre la volatilité extrême des actifs numériques. Les collectionneurs ont révisé leurs attentes. En plus, la rareté numérique ne garantit plus une hausse durable.

Ainsi, la valeur dépend davantage du sentiment du marché que d’une utilité concrète. La correction a donc été aussi rapide que l’ascension.

L’hiver des NFT a naturellement refroidi les collectionneurs. Les volumes d’échange ont chuté, tandis que la demande s’est effondrée. De nombreux acheteurs abandonnent désormais leurs actifs numériques.

Dans le même temps, les grandes collections perdent leur aura. Les projets stars d’hier peinent à maintenir l’intérêt du public. Par conséquent, la confiance globale dans les actifs blockchain recule depuis 2023.

Yuga Labs sous pression malgré ses ambitions

La société à l’origine de la collection subit aussi la tempête. Bieber et son problème de NFT restent liés à l’image de Yuga Labs, désormais confrontée à une croissance ralentie. L’entreprise a licencié et reconnu des erreurs stratégiques ces dernières années, comme le rapporte l’article de The Defiant.

Nos confrères précisent que précise que Greg Solano, co‑fondateur de Yuga Labs, a reconnu que l’entreprise avait « perdu son chemin ». Une restructuration était donc nécessaire pour se recentrer sur ses objectifs, notamment le développement de son métavers Otherside.

Malgré cela, la firme tente de relancer la machine. Pour ce faire, elle prévoit un club physique à Miami dédié aux détenteurs de Bored Ape. L’objectif consiste à transformer la propriété numérique en expérience réelle.

Yuga Labs says a Bored Ape anime adaptation is underway.



The series is expected to run 6–8 episodes at roughly 28 minutes each and is still in early-stage story development for a major streaming platform. pic.twitter.com/nVuui1Zxx9 — BeInCrypto (@beincrypto) February 13, 2026

Cependant, cette stratégie devra convaincre des investisseurs devenus méfiants face à la promesse d’exclusivité.

Bieber conserve son NFT malgré l’effondrement du marché

Le pire dans tout ça ? L’histoire ne se limite pas à la chute des prix. Le projet a aussi accumulé polémiques et incidents. Un événement à Hong Kong a même provoqué des brûlures oculaires chez des participants, à cause d’une exposition excessive aux UV.

Par ailleurs, la collection a subi un recours collectif accusant l’entreprise d’avoir exploité le soutien de célébrités. La Securities and Exchange Commission a ouvert une enquête en 2022. Elle a finalement conclu que les NFT ne constituaient pas des titres financiers. Pourtant, cette décision n’a pas suffi à restaurer la confiance des acheteurs.

Or, malgré la chute impressionnante, Bieber conserve son NFT. Ce choix intrigue, car certains investisseurs préfèrent vendre pour limiter leurs pertes. Cependant, garder l’actif peut aussi servir de symbole d’une époque. Car au fond, ce singe ennuyé incarne toute une période d’excès numériques.

Il rappelle comment la hype technologique peut gonfler des valorisations irréalistes. Et surtout, il illustre le risque majeur des investissements dictés par la tendance plutôt que par la valeur réelle.

Le moral de l’histoire ? Même pour une superstar comme Bieber, un NFT à plusieurs millions peut se transformer en perte colossale. La hype ne garantit jamais la valeur, et l’euphorie du moment peut coûter très cher.

