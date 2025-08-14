Cette centrale nucléaire française attaquée… par une armée de méduses

Gravelines – Le 10 août 2025 au soir, un essaim de méduses a contraint la plus grande centrale nucléaire française à interrompre sa production. Les créatures marines gélatineuses ont obstrué les systèmes de refroidissement, entraînant l’arrêt progressif des six réacteurs du site.

La centrale nucléaire de Gravelines, exploitée par EDF, figure parmi les plus puissantes de France et d’Europe. Ses six réacteurs fournissent l’électricité à près de cinq millions de foyers. Pour rester opérationnelle, elle puise en continu de vastes volumes d’eau froide dans un canal relié à la mer du Nord. Un élément indispensable pour refroidir les réacteurs et maintenir les installations en toute sécurité.

La centrale nucléaire de Gravelines prise d’assaut par les méduses, encore une fois

Ce soir-là, une armée de méduses a envahi les systèmes d’admission, obstruant les tambours filtrants des stations de pompage. Conçus pour retenir les débris et les organismes marins avant que l’eau n’atteigne les réacteurs, ces filtres ont été rapidement saturés.

L’obstruction a bloqué la circulation de l’eau, privant le système de refroidissement de son apport vital. Dès que les capteurs ont détecté une anomalie dans le flux, le protocole de sécurité s’est enclenché.

Trois réacteurs se sont arrêtés automatiquement pour éviter toute surchauffe. Un quatrième a suivi, victime des perturbations internes.

Les deux derniers réacteurs étaient déjà à l’arrêt pour maintenance estivale. En quelques heures, toute la centrale s’est retrouvée à l’arrêt complet.

EDF a confirmé l’incident dans un communiqué, évoquant une horde « massive et imprévisible ». L’organisme a également précisé que la sécurité des installations, du personnel et de l’environnement n’avait jamais été menacée.

Aucun rejet radioactif, aucun danger pour les riverains et aucun impact sur la santé publique n’ont été relevés.

Sur le plan énergétique, la coupure a temporairement mis hors ligne l’une des plus grandes centrales du pays. EDF a toutefois assuré que l’alimentation nationale restait stable et que les exportations vers le Royaume-Uni n’avaient pas été affectées. Les marges de production et les autres sites en activité ont absorbé la perte de Gravelines.

La prolifération de méduses, une menace

Les méduses se multiplient plus facilement lorsque l’eau se réchauffe et que leurs prédateurs naturels, comme les tortues de mer, se font rares. Le changement climatique, la surpêche et les variations des courants océaniques renforcent encore ce phénomène.

En mer du Nord, plusieurs espèces locales peuvent s’approcher des côtes et, à l’occasion, pénétrer dans les systèmes d’admission des centrales côtières.

Ce n’est pas la première fois que la centrale nucléaire de Gravelines fait face à ce problème, mais jamais avec une telle ampleur. Dix ans plus tôt, un incident similaire avait déjà forcé son arrêt.

Et comme on aime bien les anecdotes historiques : pour les méduses (parfois plus précisément des “groseilles de mer”), le phénomène est connu à Gravelines depuis le démarrage de la centrale nucléaire, dans les années 1980. pic.twitter.com/J6YEGnDwnx August 11, 2025

Des invasions de méduses ont également perturbé des centrales nucléaires et à charbon en Écosse, en Suède, aux États-Unis, au Japon et en Chine. Partout, le scénario se répète : malgré des filtres puissants et des systèmes de nettoyage performants, une arrivée massive et soudaine peut submerger les protections.

À Gravelines, les équipes techniques poursuivent le nettoyage intégral des circuits et l’extraction des méduses. Le redémarrage des réacteurs dépendra de la remise en état complète des systèmes de refroidissement.

