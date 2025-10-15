Une chanteuse IA signe un contrat record de $ 3 millions avec un studio aux USA

Une chanteuse IA, 100% intelligence artificielle, vient de signer un contrat inédit aux États-Unis. Et ça pourrait bien tout changer dans l’industrie musicale.

Xania Monet : une voix conçue par l’intelligence artificielle

Xania Monet est l’une des premières vraies chanteuses entièrement générée par IA. Elle est le fruit de l’imagination d’une entrepreneure américaine de 31 ans qui pilote tout. Elle choisit les textes, supervise la création et utilise des plateformes comme Suno pour créer les albums. Et Xania Monet prend vie sans aucun enregistrement de voix humaine.

Son style c’est du RnB et de la soul. Et sa signature vocale est à mi-chemin entre Beyoncé et Ariana Grande. Rapidement, plusieurs de ses morceaux ont dépassé le million d’écoutes sur Spotify.

Un contrat record signé avec Hallwood Medias

Et puis, le 9 octobre 2025, un événement historique s’est produit. Xania Monet a signé un contrat estimé à 3 millions de dollars avec le label américain Hallwood Medias. C’est le premier grand label à intégrer officiellement une chanteuse IA dans son catalogue. Ce qui témoigne de l’intérêt grandissant du secteur pour les créations numériques.

Certains voient cela comme une grosse opération marketing; d’autres, comme le début d’une nouvelle ère. Neil Jacobson, le patron du label, affirme vouloir développer ce type de projets et envisage même de créer d’autres groupes virtuels.

Des débats éthiques et des questions sur la propriété intellectuelle

Mais l’ascension rapide de Xania Monet ne se fait pas sans faire de vagues. Plusieurs grands studios, comme Warner, Universal et Sony, s’inquiètent de la tournure que ça peut prendre. Ils ont peur que leurs catalogues musicaux soient utilisés, sans leur permission, pour entraîner les algorithmes qui créent la voix et la musique de l’artiste virtuelle.

Et puis, il y a la question éthique. Jusqu’où peut-on aller avec les artistes virtuels ? Beaucoup de pros s’interrogent sur la légitimité artistique de créations faites sans intervention humaine directe. D’autres, au contraire, applaudissent la créativité inédite permise par l’IA.

L’impact sur l’emploi et les pratiques musicales

Les progrès de l’IA bouleversent déjà le monde de la musique. Une étude du Figaro a montré que près de 46 % des patrons qui utilisent l’IA reconnaissent avoir supprimé des postes humains. Ça soulève beaucoup de questions sur l’avenir des métiers comme les ingénieurs du son, les compositeurs ou les interprètes. Le succès de Xania Monet illustre bien cette transition. Et il invite à réfléchir à la valeur ajoutée humaine face aux performances de l’IA.

Nouveaux horizons pour l’intelligence artificielle dans la culture

L’influence de l’IA dépasse largement la musique. Des réalisateurs de renom envisagent déjà d’utiliser des avatars numériques lors d’événements. En Australie, la création du Omni AI Film Festival marque une étape importante dans cette convergence entre le cinéma et la tech.

Derrière tout ça, deux visions s’opposent. D’un côté, une industrie culturelle tournée vers une production de plus en plus numérique. De l’autre, un modèle plus fragile, qui pourrait s’effondrer sous la pression. L’expérience menée autour de Xania Monet est scrutée dans le monde entier. Et elle pourrait influencer durablement les stratégies de tous les secteurs de la culture.

