Suno v4.5 : l’IA enfin capable de créer de vraies chansons ? Voici les nouveautés

Composer sa propre musique c’est attraper au vol une émotion, la sculpter en sons, la vêtir d’harmonies et lui prêter une voix. Ce n’est pas ce qu’il y a de plus facile au monde. Vous comprenez donc pourquoi les auteurs compositeurs prennent beaucoup de temps à créer des chansons entières.

Et c’est justement ce que Suno v4.5 veut changer. Sa dernière mise à jour promet un énorme gain de temps. Comment ? En façonnant des morceaux entiers avec des voix plus fidèles à votre vision, dans des styles plus précis et avec plus d’émotions.

Il suffit de décrire ce que vous souhaitez entendre avec des mots. Et si vous manquez d’inspiration, un assistant intégré est à disposition pour affiner vos idées.

Qu’est ce que Suno v4.5 a à offrir que son prédécesseur ne propose déjà ?

Eh bien, la version 4.5 élargit significativement le spectre des styles musicaux disponibles, tout en affinant leur interprétation. Des genres aussi variés que le punk rock, le jazz house ou même le chant grégorien sont désormais restitués fidèlement.

Les mélanges de styles gagnent également en fluidité. Marier l’emo du Midwest à la néo-soul ou fusionner l’EDM avec le folk donne, par exemple, naissance à des morceaux plus harmonieux, inventifs et surprenants.

Bien entendu, là où Suno v4.5 impressionne le plus, c’est dans la voix. Elle gagne en nuances, en amplitude, en expressivité. Elle sait se faire douce et feutrée, ou vibrante et théâtrale, avec un contrôle du vibrato bien plus naturel.

La complexité sonore a elle aussi été revue à la hausse. L’IA sait désormais restituer des couches fines, des textures organiques et des superpositions d’instruments plus crédibles. Chaque composition devient ainsi plus riche.

Et si vous tapez dans le prompt « sifflement mélodique », « atmosphère nostalgique » ou même « texture de feuilles », vous obtiendrez des résultats concrets.

Dorénavant, Suno v4.5 interprète les invites de manière plus pertinente. Vos descriptions sont décodées avec plus de finesse, et l’IA traduit mieux les ambiances ou les effets que vous souhaitez.

Et comme je disais, si vous êtes en panne d’inspiration ou de formulation, le nouvel assistant d’amélioration vous tend la main. Il reformule vos idées brutes en instructions complètes et stylisées.

Il y a autres choses

Sachez que la v4.5 s’accompagne d’outils dopés. Combinez par exemple les fonctions Personas, Covers et Extend pour créer des versions allongées de vos titres préférés ou réinventer complètement leur ambiance.

Et puisqu’on en parle, les reprises et le changement de genre sont désormais mieux maîtrisés. Vous pouvez transformer un slow RnB en une version techno bien calibrée, tout en conservant les repères mélodiques de la version initiale.

Mieux encore, vous pouvez combiner voix, style et structure pour obtenir un remix complet, fait sur mesure. D’ailleurs, la génération de morceaux est aussi plus rapide, ce qui laisse davantage de marge pour tester, ajuster, recommencer.

La durée maximale des chansons grimpe jusqu’à 8 minutes, sans perte de qualité ni incohérence entre les segments. Enfin, le mixage audio a été peaufiné, rendant ainsi le rendu audio plus propre et plus équilibré.

Alors, qu’est-ce que vous en dites ? Personnellement, en tant que musicienne et chanteuse moi-même, je crois qu’un peu d’aide dans la composition – même venant de l’IA – n’est pas de refus.

Mais bien sûr, j’aime mieux les morceaux qui n’ont pas pris de raccourci. Et vous, êtes-vous du même avis ?

