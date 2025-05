Google Simplify : une nouvelle fonction IA pour iOS qui va faire plaisir aux flemmards !

Vous tombez souvent sur des textes trop techniques pour être lus sans un café serré ? Le géant de recherche a une nouvelle arme secrète pour ça ! Intégrée à son l’application iOS de Google, la fonction Simplify rend ainsi le Web beaucoup plus lisible.

La lecture sur le Web, c’est parfois un parcours du combattant. Surtout avec les termes scientifiques, les phrases interminables ou encore les explications comme dans un manuel de médecine, il est difficile de rester concentré. Google a donc décidé de passer à l’action en intégrant Simplify, une nouvelle fonction IA, sur son application iOS. Cette nouveauté traduit les textes compliqués en langage courant, directement dans votre navigateur.

Simplify de Google, c’est donc un outil IA qui va transformer votre façon de lire sur le Web. Fini les phrases à rallonge qu’on relit trois fois sans rien piger, puisque tout devient clair, net et digeste, en un seul clic.

Vous tombez sur un article ou une page avec un vocabulaire bien trop technique ? Vous n’avez plus besoin d’ouvrir une autre application ou de copier-coller dans un chatbot. Il suffit juste de sélectionner le texte compliqué.

Appuyez ensuite sur l’icône « Simplifier » qui s’affiche, et le passage se transforme en version compréhensible pour le commun des mortels. Bien sûr, Simplify utilise Gemini, le modèle d’IA maison de Google, pour reformuler les textes sans perdre les informations importantes.

Today Google Research introduces a system using Gemini models designed for high fidelity text simplification, that enhances clarity while preserving meaning, detail, & nuance — and it’s available in a new feature in the Google app for iOS, Simplify. More →https://t.co/YpUPsKtY9n pic.twitter.com/815GwI0xqi