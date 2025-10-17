Énergie verte : Apple construit un méga-parc solaire et éolien en Europe

Apple intensifie son engagement dans l’énergie verte en lançant un vaste réseau de parcs solaires et éoliens dans six pays européens. Avec 650 MW, ce méga-projet vise à compenser les émissions générées par chaque iPhone et Mac.

Apple se rapproche de la neutralité carbone prévue pour 2030. Le projet injecte plus d’un million de MWh d’électricité verte chaque année, réduisant ainsi la dépendance aux réseaux carbonés. Pour ce faire, la firme de Cupertino mise sur six pays stratégiques : Grèce, Italie, Lettonie, Pologne, Roumanie et Espagne. Une initiative responsable que la planète apprécie.

L’engagement Apple 2030, neutralisation des émissions Scope 3

Lisa Jackson, vice-présidente de l’environnement et des initiatives sociales chez Apple, souligne l’ambition du groupe : « D’ici 2030, chaque recharge d’iPhone ou utilisation d’un Mac sera compensée par de l’électricité propre ». Ce méga-plan européen marque un pas décisif vers la neutralité carbone totale de l’empreinte Apple.

Pour y parvenir, Apple investit plus de 600 millions de dollars dans des parcs solaires et éoliens. Ces infrastructures devraient produire plus d’un million de MWh d’électricité verte d’ici 2030. Chaque année, 3 000 GWh d’énergie verte seront injectés donc dans les réseaux européens.

Pour information, l’usage des produits Apple – recharges et fonctionnement des appareils – représentait 29 % des émissions totales de l’entreprise en 2024. Ces émissions relèvent du « scope 3 », couvrant les impacts indirects liés à l’utilisation finale. Cette empreinte carbone qui découle principalement de réseaux électriques encore dépendants des énergies fossiles.

Les projets d’énergie verte d’Apple : zoom par pays

Attardons-nous sur chaque projet d’énergie verte d’Apple dans chaque pays. En Grèce, la firme signe un accord d’achat d’électricité à long terme avec HELLENiQ ENERGY.

Cette acquisition active un parc solaire de 110 MW près d’Athènes. Le site, déjà à pleine capacité, produit 200 000 MWh par an, évitant 150 000 tonnes de CO₂.

En Italie, Apple finance 129 MW solaires et éoliens, avec des sites en Sicile et au nord du pays. Ce premier parc solaire de 50 MW démarre ce mois-ci.

Ces installations produisent 250 000 MWh annuels, alimentent 100 000 foyers et génèrent 200 emplois temporaires.

En Espagne, Apple soutient le parc solaire Castaño de 131 MW à Ségovie, développé par Ib Vogt sur 250 hectares. Depuis janvier, la firme injecte 300 GWh par an dans le réseau ibérique.

L’initiative couvre 20 % de l’électricité verte nationale et intègre des corridors pour la faune locale, créant 150 emplois durables.

La Pologne bénéficie d’un parc solaire de 40 MW près de Varsovie, déployé par Apple avec Econergy. Il produira 60 000 MWh par an dès fin 2025, évitant 40 000 tonnes de carbonne et créant 100 emplois verts.

En Roumanie, Apple sécurise 200 000 MWh annuels d’énergie verte auprès d’un parc éolien de 99 MW à Galați. Piloté par Nala Renewables et construit par OX2, la mise en service est prévue mi-2026.

Enfin, en Lettonie, Apple signe l’un des premiers accords corporatifs d’achat d’électricité avec European Energy, développant un parc solaire de 110 MW près de Riga sur 200 hectares. Il augmentera la capacité nationale de 20 %, produira 150 000 MWh par an.

Ce projet d’énergies vertes d’Apple évitera 100 000 tonnes de CO2 et créera 120 emplois grâce à des panneaux bifaciaux innovants.

