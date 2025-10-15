Google Meet vous rend plus beau avant une réu : testez cette nouveauté IA

Cette nouveauté Google Meet n’a rien à voir avec les filtres de beauté ou la retouche d’éclairage qu’on connaît déjà. Ici, l’IA vous relooke comme un véritable maquilleur professionnel.

Vous n’avez pas dormi ? Votre café n’a pas encore fait effet ? Alors que votre caméra s’allume déjà ? On connaît tous ce moment de panique où l’écran reflète une mine digne d’un lundi sans fin.

Heureusement, Google a une idée pour sauver votre image. Avec sa toute dernière trouvaille, la visioconférence du matin pourrait bien devenir moins stressante. Google Meet introduit une nouveauté qui va vous rendre beau n’importe où et n’importe quand. Il s’agit du maquillage virtuel par intelligence artificielle.

Confiance retrouvée : la promesse de cette nouveauté de Google Meet

Baptisé « Touch-up », la nouveauté signée Google Meet promet de redonner bonne mine à tous les visages pressés. Fini les visios en mode zombie. L’outil applique un maquillage virtuel digne d’un pro, sans que vous ne leviez le petit doigt.

Google Meet is getting a new AI-powered makeup feature with 12 different looks to help you feel more confident on your video calls. https://t.co/361H7JpZGM pic.twitter.com/I8wjRHARYy — Chrome Unboxed (@chromeunboxed) October 13, 2025

On est loin du simple lissage de peau façon filtre Instagram. Google a mis au point douze styles différents, allant du look professionnel discret au rendu plus expressif.

En plus, l’IA analyse les traits du visage et adapte le rendu en temps réel. Le maquillage reste parfaitement stable à l’écran, quoi que vous fassiez. Il est net, comme s’il avait été appliqué en vrai.

Google bringing AI powered make-up to Google Meet.



Now users can choose from 12 new studio makeup looks, with a range of options from a polished, professional touch to a more expressive. pic.twitter.com/oQnpeCk2ZT — Saadh Jawwadh (@SaadhJawwadh) October 14, 2025

Un autre avantage est la facilité d’usage. Parce que tout se passe dans le menu d’apparence de Meet. Juste à côté des fonds d’écran virtuels. En un clic, votre look est prêt. Mieux encore, l’application mémorise vos préférences, histoire d’éviter les réglages à chaque appel.

Cette option, qui semble anodine au premier regard, traduit en réalité une idée bien plus réfléchie. Le maquillage virtuel ne sert pas seulement à embellir. Il redonne confiance. Avec un teint plus frais et un regard plus sûr, parler en public devient moins intimidant.

Qui peut activer ce maquillage virtuel ?

Pas besoin d’être influenceur pour y avoir droit. La fonction sera disponible pour les utilisateurs de Google Workspace Business Standard et Plus. Mais aussi pour Enterprise Starter, Standard et Plus, ainsi que pour les abonnés Education Plus, Workspace Individual et Google One.

La fonction a commencé son déploiement le 8 octobre 2025, et s’étendra sur environ deux semaines. Alors, si vous ne l’avez pas encore, un peu de patience, elle arrivera bientôt. Mais en attendant, vous pouvez toujours peaufiner votre apparence avec les options déjà présentes sur Google Meet.

Et la sécurité dans tout ça ? Là, aucun souci à se faire. Puisque Google précise que le traitement du maquillage est local, sans transfert vers ses serveurs. En plus, aucune configuration spéciale n’est exigée pour les administrateurs.

Tout se gère depuis les paramètres personnels de chaque compte. L’utilisateur choisit lui-même d’activer ou non la fonction. Ce qui garantit ainsi un contrôle total sur son apparence numérique.

Bref, cette nouveauté de Google Meet a de quoi impressionner. Mais attention, tout ça reste du pixel ! Pour une réunion en présentiel, mieux vaut toujours dégainer le vrai pinceau.

