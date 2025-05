Google Meet peut maintenant traduire vos appels vidéo… en temps réel !

À tous ceux qui utilisent Google Meet pour leur réunion, bonne nouvelle ! La firme vient d’enlever les barrières linguistiques. Avec l’aide de son intelligence artificielle Gemini, la plateforme propose désormais une traduction vocale en direct.

Oui, dorénavant, Google Meet peut convertir vos paroles dans la langue de votre interlocuteur pendant un appel. Mais ce n’est pas tout. Il y a encore mieux. Suivez-moi, je vous expliquerai tout dans cet article.

Une nouvelle fonctionnalité sur Google Meet

En effet, Google promet que Meet ne se contente pas de traduire. La plateforme – ou plus précisément, l’IA Gemini – va aussi conserver le timbre de votre voix, vos intonations, votre façon de parler, bref, votre personnalité vocale.

Puis, pendant une visioconférence, vos propos seront automatiquement doublés dans la langue de votre interlocuteur. Un peu comme dans un documentaire télé où une voix-off prend le relais en parlant un peu plus fort que la voix d’origine.

Celle-ci reste audible en arrière-plan. Mais c’est la version traduite – générée par l’IA – qui est mise en avant, dans la langue maternelle de la personne avec qui vous échangez.

Pour l’instant, l’anglais et l’espagnol sont les seules langues prises en charge. Les autres – comme l’italien, l’allemand ou le portugais – devraient être ajoutées progressivement dans les semaines à venir.

Très pratique vous ne trouvez pas ?

Ça l’est, oui. Du moins, pour moi. D’ailleurs, la démonstration dévoilée par Google a clairement de quoi susciter la curiosité. La traduction vocale sur Meet se fait de façon fluide, sans ce ton plat et artificiel souvent associé aux voix de synthèse.

Et le fait que Gemini parvient à conserver les intonations et les émotions du locuteur rend l’échange encore plus naturel que ce à quoi on pourrait s’attendre. Reste à voir, évidemment, si cette promesse tient toujours hors des murs d’une démonstration officielle.

Bref, pour le moment, cette fonctionnalité est uniquement disponible en version bêta. Et ce, pour les abonnés au forfait AI Pro ou au tout nouvel abonnement AI Ultra, affiché à 249,99 dollars par mois.

Les utilisateurs de Workspace ne devraient pas tarder à y accéder à leur tour eux non plus.

Alors, êtes-vous impressionné par cette nouvelle fonctionnalité de Google Meet ? À vous la parole dans les commentaires !

