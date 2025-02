J’ai demandé à ChatGPT d’inventer une langue universelle, voici le résultat

Parler la même langue que tout le monde, sans galérer avec la grammaire ni se battre avec les conjugaisons ? Ça ressemble à un rêve de flemmard… ou à une idée de génie ! Pour en avoir le cœur net, j’ai décidé de poser la question à ChatGPT, car après tout, s’il peut générer du texte dans toutes les langues, il doit bien être capable d’en inventer une nouvelle, non ?

Entre les milliers d’idiomes qui existent et les subtilités culturelles qui les façonnent, il pourrait bien y avoir un système compréhensible par tous. Pour cela, l’IA pourrait bien nous donner un coup de main.

J’ai demandé à ChatGPT de concevoir une langue simple, logique et accessible à tous. L’IA m’a donc présenté Globish, un langage minimaliste pensé pour éliminer les complications inutiles et maximiser la communication.

« Une langue universelle devrait être simple, logique et accessible. Je propose une ébauche que nous pourrions appeler Globish » a débuté ChatGPT.

Une langue claire et sans prise de tête

D’après ChatGPT, Globish utiliserait un alphabet très simple avec des sons communs à la plupart des langues. Pas de lettres muettes ou de sons impossibles à prononcer, juste des voyelles classiques a e i o et u et quelques consonnes universelles comme p t k m n s et l.

« L’objectif est d’éliminer les obstacles phonétiques et de permettre une prononciation intuitive, peu importe la langue maternelle du locuteur » m’a dit ChatGPT

L’IA m’a aussi expliqué que Globish suivrait une structure fixe avec un ordre des mots toujours identique. Notamment, la formule Sujet + Verbe + Objet, comme en français. Il m’a également proposé de limiter les temps verbaux au strict minimum, sans conjugaisons complexes. Et cela, utilisant simplement un préfixe ou un suffixe pour indiquer le passé et le futur.

Quant aux articles et aux pluriels, il n’y aura qu’un seul article pour tout et un pluriel toujours formé en ajoutant un -s à la fin des mots. D’après ChatGPT « ainsi, Globish serait plus facile à apprendre que la plupart des langues naturelles tout en restant expressif ».

Un vocabulaire et une syntaxe plus universels

Pour choisir le vocabulaire de Globish, ChatGPT m’a expliqué que la langue pourrait utiliser des mots déjà reconnaissables par une grande partie de la population mondiale. Par exemple, « mama » et « papa » existent dans énormément de langues, donc autant les garder.

« L’idée est de sélectionner de courts mots instinctifs, pour que l’apprentissage se fasse presque naturellement » a déclaré ChatGPT.

Par ailleurs, nous savons tous que les prépositions sont souvent une source de confusion entre les langues. Pour éviter ça, ChatGPT a suggéré de réduire leur nombre et de les rendre plus intuitives.

« Par exemple, ‘in’ pourrait être utilisé pour toutes les notions spatiales comme ‘dans’, ‘sur’ ou ‘chez’, tandis que ‘at’ pourrait désigner un lieu précis ou un moment ».

Et comment gérer les pronoms sans trop compliquer les choses ? L’IA m’a proposé une solution simple. Notamment, un pronom unique et neutre pour éviter toute distinction de genre, un peu comme « hen » en suédois.

« Ce système permettrait d’éviter des complexités inutiles tout en étant inclusif » affirme ChatGPT.

Évidemment, pour voir à quoi ça ressemblerait en vrai, ChatGPT m’a donné un exemple de phrase en Globish.

« Mama pano kasa at suno. » qui se traduit en « La mama cuisine la nourriture au soleil ». Ou encore « Nos camina to parko for fresko. » qui signifie « Nous marchons vers le parc pour de l’air frais ».

Je vois qu’il n’y a pas de conjugaison compliquée, pas de structure obscure, juste une phrase claire et facile à comprendre.

Globish pourrait-il exister un jour ?

Peut-être qu’un jour, grâce à l’IA et aux contributions du monde entier, nous aurons enfin une langue que tout le monde pourra parler sans difficulté. En attendant, demander à ChatGPT d’en inventer une, c’est déjà un bon début.

Mais il faut aussi garder en tête que ChatGPT n’est qu’une IA, pas un linguiste ni un visionnaire. Il se base sur les connaissances qu’il a ingérées, mais il n’a pas d’intuition humaine ni de capacité à prédire l’avenir avec certitude.

Ce qu’il propose semble logique et intéressant, mais est-ce que ça pourrait vraiment fonctionner dans le monde réel ? Je pense que même si une langue universelle voyait le jour, elle ne serait pas aussi artificielle.

En plus, les langues évoluent naturellement avec le temps, en fonction des cultures et des besoins des gens. J’ai donc du mal à imaginer un système aussi structuré s’imposer sans des influences extérieures.

Mais peut-être qu’avec l’avancée des technologies et l’importance grandissante des communications globales, une version simplifiée de l’anglais ou une toute nouvelle langue comme Globish pourrait émerger.

Et si vous essayez aussi d’écrire en Globish ? Pourquoi ne pas tester cette langue ensemble ? Tentez une phrase en Globish dans les commentaires et voyons si nous arrivons à nous comprendre !

