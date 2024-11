Instagram lance de nouveaux filtres de messages pour les créateurs

Instagram révolutionne son expérience utilisateur avec une mise à jour de sa boîte de réception de messages directs.

Vendredi, Instagram a annoncé des outils inédits pour améliorer la gestion des messages entrants. Ces outils ciblent spécifiquement les créateurs et influenceurs qui reçoivent un flux continu de messages. En particulier, ils pourront mieux organiser et filtrer les demandes de messages. Cela va optimiser la communication avec leur audience.

Instagram permet désormais de filtrer les messages en fonction du nombre d’abonnés, des comptes vérifiés ou des créateurs. Cette méthode garantit que les messages prioritaires se démarquent rapidement. Les créateurs peuvent ainsi répondre aux opportunités professionnelles ou aux collaborations importantes, ce qui leur facilite la gestion de leur influence.

Pour rendre la navigation encore plus fluide, un dossier spécifique « Réponses aux histoires » a été créé. Ce dossier centralisera toutes les réactions reçues en réponse aux histoires postées. Pour les créateurs, c’est une avancée qui simplifie grandement l’engagement avec leur communauté. Ils auront un meilleur accès à ces messages, ce qui les rendra plus réactifs et plus connectés à leur audience.

Une réponse aux attentes des créateurs

Selon Instagram, cette évolution est le fruit de nombreuses discussions avec des créateurs du monde entier. Adam Mosseri, le directeur d’Instagram, a précisé que la gestion des demandes de messages pouvait devenir un vrai casse-tête. Il a souligné l’importance de ce nouvel outil de tri, tout en promettant d’autres améliorations futures. Pour Instagram, c’est un premier pas vers une gestion des demandes de messages plus simple et plus efficace.

Les nouvelles options « Trier et filtrer » apparaissent dans une superposition en haut de la boîte de réception. Les utilisateurs peuvent choisir de trier par date ou par popularité de l’expéditeur. Il est aussi possible de filtrer en fonction de critères comme la vérification du compte, le statut de créateur ou la nature commerciale. Chaque créateur peut désormais sélectionner ce qui lui semble le plus pertinent, sans perdre de temps.

Un engagement continu de la part d’Instagram

Meta, la société mère d’Instagram, n’entend pas s’arrêter là. Les efforts pour améliorer les outils de messagerie continueront dans les mois à venir. L’alignement avec les changements sur WhatsApp, comme les filtres personnalisés, montre une stratégie globale. Instagram souhaite rendre les interactions plus intuitives et efficaces pour ses créateurs et influenceurs.

Instagram reste à l’écoute de sa communauté et promet de ne cesser d’innover. Avec ces nouveautés, les créateurs peuvent espérer une expérience plus fluide et productive.

