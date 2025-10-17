Tesla active à nouveau le mode Mad Max sur FSD

Tesla réactive le mode Mad Max dans sa version FSD V14.1.2, un profil de conduite agressif qui privilégie vitesses élevées et manœuvres décisives.

Le 15 octobre 2025, Ashok Elluswamy, vice-président de l’intelligence artificielle chez Tesla, annonce le déploiement d’une nouvelle version accélérée du Full Self-Driving (FSD). Baptisée V14.1.2, cette mise à jour, issue de la branche 2025.32.8.10, s’adresse d’abord aux testeurs en accès anticipé. Elle arrive à peine quelques jours après la V14.1.1, preuve de la réactivité de Tesla dans l’évolution continue de son logiciel autonome.

Mad Max revient en trombe sur FSD V14

Tesla relance le mode Mad Max sur sa mise à jour FSD V14, au grand plaisir des conducteurs aguerris. Ce profil, connu pour ses changements de voie vifs et ses manœuvres tranchantes, retrouve toute sa fougue.

Il privilégie les décisions rapides et les dépassements incisifs pour fluidifier la circulation, sans jamais perdre son sang-froid.

Succédant au mode Hurry, Mad Max devient le réglage le plus affirmé et le plus rapide du FSD. Dès la version 14, Tesla fusionne la personnalité de conduite et la gestion de la vitesse, supprimant les anciens curseurs distincts pour une approche plus naturelle.

Making the roads safer for humans & wildlife alike https://t.co/748XRXSrqh — Tesla (@Tesla) October 16, 2025

Les notes de version confirment la montée en puissance. Mad Max pousse le FSD à exploiter pleinement son potentiel.

Il augmente la vitesse lorsque la route s’y prête, multiplie les dépassements et conserve une prudence calibrée. Le tout en maintenant une prudence calculée.

Les 5 profils FSD de Tesla, avec Mad Max au sommet de l’audace

Tesla revoit la structure de ses modes de conduite avec un système hiérarchisé à cinq profils. Cette nouvelle organisation remplace l’ancien trio Détente – Standard – Rapide, autrefois associé à des réglages manuels de vitesse.

Les conducteurs peuvent désormais choisir une véritable personnalité de conduite, adaptée à leur humeur ou aux conditions de route. Au sommet des profils FSD de Tesla, le mode Mad Max incarne la vitesse et la détermination.

Juste en dessous, Hurry affiche une assurance maîtrisée, sans excès. Le mode Standard conserve son équilibre, convenant à la majorité des trajets.

Chill adopte un rythme paisible, tandis que Paresseux — ou Sloth en anglais — symbolise la prudence absolue, respectant strictement les limitations, voire les anticipant.

Chaque profil ajuste la vitesse cible et la réactivité du FSD. Mad Max privilégie la fluidité en dépassant légèrement les limites lorsque la sécurité le permet, tandis que Paresseux réduit la cadence pour maximiser le contrôle.

FSD V14.1.2 raffine et déploie étape par étape

Au-delà de Mad Max, cette version intermédiaire V14.1.2 intègre des raffinements techniques. Les testeurs rapportent déjà des gains en stabilité, en prise de décision et en freinage, suite aux retours sur la V14.1.1.

Le déploiement suit le protocole habituel de Tesla. Les testeurs en accès anticipé reçoivent la mise à jour en premier, collectent des données en conditions réelles et partagent leurs impressions sur des plateformes comme X.

Si les retours s’avèrent positifs, la version pourrait migrer vers un public plus large dans les prochains jours. Sinon, Tesla lancera une itération supplémentaire avant de viser la V14.2.

Pour l’instant, cette branche 2025.32 exclut les innovations de la 2025.38, telles que les cartes 3D ou le mode Tron. De même, le Cybertruck, avec sa direction intégrale unique, attend sa propre adaptation de la V14, prévue pour la fin du mois.

