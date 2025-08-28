Ce détecteur de radar est le point fort de Waze ! Mais pourquoi la France n’y a pas droit ?

Waze a lancé son détecteur de radars ultra-performant et tout le monde exulte sauf en France ! Dans l’Hexagone, il faudra continuer à jongler avec les radars comme avant.

Chaque virage peut cacher des pièges qu’il n’est pas toujours facile d’anticiper. Avec les radars qui pullulent et les amendes qui tombent vite, même le trajet le plus simple peut devenir stressant.

C’est justement là que Waze veut aider avec son nouveau détecteur de radars. Il peut maintenant repérer 12 types de radars différents. Pourtant, les conducteurs français n’ont pas droit à ce privilège. Voici pourquoi.

Le détecteur de radar que tous les conducteurs s’arrachent

Le 27 août, Waze a envoyé un mail à ses utilisateurs. Un message qui fera plus d’un heureux. Puisqu’il annonçait plusieurs nouveautés, dont un affichage des radars plus clair et précis.

Fini les avertissements vagues et génériques ! En effet, Waze a introduit un total de 12 icônes différentes pour repérer chaque type de radar. Qu’il s’agisse de radars de vitesse, de feux rouges, de stops ou encore de voies réservées, chaque signal est désormais unique.

L’objectif est de permettre aux conducteurs de mieux anticiper et surtout d’adapter leur conduite en toute sécurité. Bref, ce détecteur est exactement ce que beaucoup attendaient pour rouler l’esprit tranquille. Pourtant, il y un hic. Les Français n’y ont pas accès.

Pourquoi la France est privée de cette fonction ?

Tout s’explique par la loi. Le décret 2012-3 du 3 janvier 2012 interdit clairement de montrer l’emplacement exact des radars, leur type ou leur fonctionnement. Seules ce qu’on appelle les zones de danger restent autorisées.

L’argument avancé ? Éviter que les conducteurs ne freinent juste devant le radar pour repartir aussitôt à toute allure. Pour le législateur français, donner trop d’infos sur les contrôles mettrait donc en péril la sécurité routière.

Sauf qu’ailleurs en Europe, c’est tout l’inverse. En Allemagne, en Espagne ou en Italie, Google Maps et Apple Plans affichent les radars sans souci. Ces pays ont aussi accès au détecteur de radar de Waze. Et les routes n’y sont pas plus dangereuses. Au contraire, cette transparence incite souvent à lever le pied sur la durée.

En effet, en Europe il est interdit de signaler les radars mobiles. Coyote a eu des soucis pour ça et a dû adapter. Les radars fixes pas de soucis car c’est signalé de base par la police/l’etat/whatever



Du coup sur Waze les gens signalent police s’il y a un radar — Encestral Z (@EncestralZ) August 27, 2025

Toutefois, en France, certains usagers de Waze ne s’avouent pas vaincus. Ils détournent la règle en signalant de faux « contrôles policiers » pour marquer les radars fixes. Une vraie bidouille à la française, qui montre bien à quel point cette interdiction paraît décalée.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.