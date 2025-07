IPTV : si vous faites partie de ces 6000 abonnés, vous allez recevoir une amende

6000 abonnés à un service IPTV illégal en Italie risquent une lourde amende. La traque continue après l’arrestation des dirigeants.

Les autorités italiennes intensifient leur lutte contre le streaming illégal. Cette fois-ci, ce ne sont plus uniquement les diffuseurs illégaux qui sont poursuivis, mais aussi les utilisateurs eux-mêmes. Plus de 6 000 foyers ont été identifiés comme utilisateurs du service pirate Italia TV, désormais fermé. Et une amende salée les attend !

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Déjà le patron de cet IPTV illégal, maintenant ses abonnés

C’est un fait ! Les offres IPTV illégales attirent de plus en plus d’internautes. Pourquoi ? Parce qu’elles promettent des centaines de chaînes et des derniers films à un prix dérisoire. Ces plateformes pirates donnent accès, en quelques clics, à des contenus récents pour quelques euros par mois.

Italia TV, encore actif jusqu’à fin 2024, permettait d’accéder illégalement à des contenus de Netflix, Disney+ ou Amazon. Le tout pour à peine 80 euros par an. C’est une aubaine pour de nombreux foyers. Son succès était évident. Puisqu’avec 85 000 euros de chiffre d’affaires annuel, ce service IPTV comptait des milliers d’abonnés.

Suites aux plaintes des ayants droit, la justice lutte sans merci contre les fournisseurs d'IPTV pirate. Mais désormais, elle s'attaque aussi aux clients de ces services illégaux de streaming ! Des milliers d'abonnés en ont fait l'amère expérience… https://t.co/2GvpgPMocR pic.twitter.com/gD74FupB3X July 2, 2025

Cependant, cette popularité n’a pas échappé aux autorités italiennes qui luttent continuellement contre le streaming illicite. Le lundi 16 juin 2025, le tribunal de Naples a condamné le fondateur, Cristian Fidato, à 4 ans et 4 mois de prison. Il écope également d’une amende de 22 000 euros.

Deux complices ont aussi été sanctionnés. L’un a reçu une peine avec sursis. L’autre a été condamné à un an de prison ferme. Toutefois, l’histoire ne s’arrête pas à des films piratés. Le dossier est bien plus lourd que ça. En effet, les enquêteurs ont découvert des activités autrement plus graves. Les responsables d’Italia TV sont aussi impliqués dans la diffusion d’images pédopornographiques sur WhatsApp.

Jusqu’à 5 000 euros d’amende

Après les peines infligées aux dirigeants d’Italia TV, les autorités italiennes passent à la vitesse supérieure. Cette fois, ce sont 6 000 abonnés de ce service IPTV illégal qui sont directement visés par la justice. Les enquêteurs possèdent déjà leurs identités. Et selon le parquet de Naples, certaines contraventions auraient même déjà été envoyées.

L’Italie s’appuie sur la loi 93/2023 pour sanctionner les utilisateurs. En effet, ce texte ne vise pas seulement les revendeurs d’IPTV pirate, il permet aussi de sanctionner directement les utilisateurs. Alors, qu’est-ce qu’ils risquent réellement ?

Pour l’instant, le montant précis des amendes reste flou. Mais on sait déjà qu’une première infraction peut coûter dès 51,33 euros. Et en cas de récidive, l’addition peut grimper jusqu’à 5 000 euros. Non, ce n’est pas la première fois que ce pays agit ainsi. Plus de 2 200 utilisateurs avaient déjà été sanctionnés pour utilisation de streaming illicite. Chacun avait dû régler une amende d’au moins 154 euros.

Alors oui, ces services attirent par leur prix bas et leur catalogue généreux. Mais à terme, la facture peut devenir salée. Ce que l’on pensait être une bonne affaire peut vite devenir un cauchemar judiciaire. Alors, faites attention si vous faites partie de ceux attirés par ce genre de service !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.