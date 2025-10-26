Opus Clip : L’outil d’IA qui transforme vos longues vidéos en extraits viraux !

On aime Découpage automatique optimisée

Analyse IA des sujets On aime moins Version gratuite limitée à 5 exports

Interface en anglais

Iconique, Opus Clip s’impose comme l’un des meilleurs outils d’IA vidéo TikTok pour transformer des vidéos longues en extraits percutants.

Grâce à son algorithme de “Virality Score”, il détecte automatiquement les passages les plus engageants pour créer des clips courts optimisés. L’outil gère le sous-titrage automatique, le recadrage 9:16 et l’ajout de textes dynamiques. Idéal pour les créateurs TikTok, YouTube ou Reels, il propose une version gratuite, puis un plan Pro à 9 €/mois avec exports HD illimités. Et bien-sûr, il propose un système de génération et d’édition de vidéo TikTok sans filigrane.

Ainsi, Opus Clip est un outil IA brille par sa simplicité et la pertinence de ses suggestions IA, parfait pour les créateurs en quête de viralité rapide.

Caractéristiques techniques