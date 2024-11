Pour dénicher l’alternative la plus intéressante à CapCut, vous êtes à la bonne adresse. Ici, nous vous présentons, non pas un ou deux, mais bien 7 modèles de logiciels IA capables de remplacer, et même surclasser le célèbre outil de montage et d’édition.

Vous êtes vidéaste, créateur de contenus ou spécialiste dans l’édition vidéo et vous cherchez une alternative différente de CapCut, cet article est fait pour vous. Dans ce comparatif, nous allons vous donner les pleines informations concernant les meilleures solutions sur le marché.

OpusClip : une valeur sûre On aime Simple d’utilisation

Génération automatique efficace On aime moins Personnalisation poussée limitée

Meilleures offres à un prix élevé Opus Clip La meilleure alternative à CapCut Voir l’offre Opus Clip est sans conteste l’une des meilleures alternatives, tant l’outil est polyvalent dans plusieurs activités. Son atout principal ? La possibilité de transformer de longues vidéos en contenus courts adaptés au format des réseaux sociaux et autres plateformes d’actualité. Cela est possible grâce à l’IA, qui en plus de cette fonctionnalité, propose des outils d’édition et de montage, pour votre plus grand plaisir. À cela s’ajoute la possibilité de générer et de personnaliser des sous-titres rapidement grâce aux algorithmes avancés et aux capacités d’analyse de l’outil. La fusion de ces options donne ainsi un logiciel des plus complets, capable de créer intégralement une vidéo pour vous. Caractéristiques techniques Fonctionnalités principales : Séquençage vidéos via IA, montage vidéos, sous-titrage

Utilisateurs cibles : vidéastes, influenceurs

Prix : 15 à 29 €/mois: offre personnalisée

Invideo : une accessibilité exemplaire ! On aime Formule gratuite attrayante

Outils diversifiés On aime moins Fonctionnalités exclusives aux offres payantes

Quelques ralentissements Invideo L’alternative la plus accessible Voir l’offre L’outil Invideo offre ce que beaucoup attendent d’un logiciel de montage et d’édition de contenus : l’accessibilité. En effet, ce modèle, de par sa simplicité d’utilisation, son interface intuitive et son format en ligne est l’un des plus plaisants à utiliser, pour les débutants comme pour les experts. Son offre gratuite est d’autant plus un atout qui attire davantage de personnes. À noter que sa gratuité ne signifie pas que l’outil n’est pas à la hauteur au niveau des fonctionnalités, loin de là. Invideo vous propose toute une panoplie d’outil, allant des créateurs de Reel pour réseaux sociaux, à des bibliothèques de templates, en passant par divers générateurs de vidéos et de sous-titres. Caractéristiques techniques Fonctionnalités principales : montage et éditions vidéos, sous-titrage, création d’avatars

Utilisateurs cibles : créateurs de contenus, vidéastes, entreprises

Prix : Gratuit à 60 €/mois (plan mensuel) ; Gratuit à 40 €/mois (plan annuel)

Veed : le modèle complet On aime Interface adaptée

Performance élevée On aime moins Edition longue pour les fichiers lourds

Offre gratuite limitée Veed Le modèle le plus généreux Voir l’offre Les créateurs de contenus et autres influenceurs ont sûrement déjà entendu parler de Veed, l’outil d’édition de vidéo considéré comme révolutionnaire. Son intérêt ? Tout d’abord, une grande facilité d’utilisation. Cela en fait donc un modèle adapté à tous, débutant comme expert dans la création de contenus. Au niveau des outils, ce modèle inclut un générateur de vidéo où l’IA analyse minutieusement les requêtes afin de produire le meilleur résultat possible. À cela s’ajoutent les fonctionnalités d’édition et de sous-titrage habituels. Si l’on regrette les limites au niveau de l’offre gratuite, les fonctionnalités de l’outil sont si intéressantes qu’il est dommage de ne pas craquer. Caractéristiques techniques Fonctionnalités principales : Génération vidéo, sous-titrage

Utilisateurs cibles : vidéastes, créateurs de contenus

Prix : 9 à 24 €/mois; offre personnalisée

Fliki.ai : un modèle à haut potentiels On aime Contenus de qualité

Variété des personnalisations On aime moins Tout en anglais

Tarifs non équilibrés Fliki Ai L’alternative la plus prometteuse Voir l’offre Considéré comme l’un des meilleurs générateurs de vidéos, Fliki.ai est également une excellente alternative à CapCut. La raison à cela ? Un potentiel d’évolution impressionnant, avec notamment des ajouts et des fonctionnalités qui ne cessent de se diversifier. Vous y trouverez les outils classiques d’éditions et de montage vidéo, mais pas que. Fliki.ai fait aussi dans la génération de voix, avec des options de personnalisations assez poussées. Le tout avec une interface intuitive, bien que la langue anglaise puisse constituer un certain frein pour certains utilisateurs. Toutefois, il est sûr que l’outil apportera toujours plus de fonctionnalités à l’avenir. Caractéristiques techniques Fonctionnalités principales : Génération vidéo, génération de voix, montage vidéo

Utilisateurs cibles : vidéastes, créateurs de contenus

Prix : Gratuit à 66 €/mois

Vizard Ai : tout simplement magique ! On aime Parfait pour les réseaux sociaux

Grande liberté d’utilisation On aime moins Plan Pro assez coûteux

Offre gratuite très limitée Vizard Ai La solution la plus étonnante Voir l’offre Les professionnels sur TikTok et autres réseaux sociaux seront certainement intéressés par Vizard Ai. Il s’agit ici d’un outil de création, et de montage et de séquençage de vidéos à destination de plateformes comme YouTube, Instagram ou encore TikTok. À travers un procédé simple, vous pouvez transformer de longues vidéos en contenus courts. Il vous est également possible de créer des courts-métrages selon vos besoins. Les professionnels dans les activités de rédaction seront ravis par les outils de transcription et de traduction offerts par l’outil. C’est simple, Vizard.Ai semble être un outil adapté à tous. À vous de le tester pour vous faire votre avis. Caractéristiques techniques Fonctionnalités principales : Création vidéo, traduction, transcription

Utilisateurs cibles : vidéastes, créateurs de contenus

Prix : Gratuit à 60 €/mois

VideoGen : un professionnalisme assuré ! On aime Disponible sur tous les supports

Professionnel mais accessible On aime moins Assistance limitée

Optimisation assez rare VideoGen L’alternative la plus attrayante Voir l’offre VideoGen est un outil qui brille avant tout par une présentation des plus professionnelles, avec une interface sobre, mais travaillée et une grande liste de fonctionnalités. Parmi les options, on retrouve un système de génération de vidéos via l’IA, mais également une liste préconçue de modèles sur la plateforme. Pour ceux qui manquent d’inspiration, vous pourrez profiter de l’assistance qui vous guidera dans le processus d’écriture. Le tout se fait en quelques clics, faisant de cet outil un modèle particulièrement accessible. Cela est d’autant plus étonnant car le côté accessible contraste parfaitement avec l’aspect professionnel, ce qui donne lieu à une excellente surprise pour les nouveaux utilisateurs. Caractéristiques techniques Fonctionnalités principales : Création vidéos, traduction, transcription

Utilisateurs cibles : vidéastes, créateurs de contenus

Prix : 16 à 220 €/mois

Predis : la qualité au rendez-vous ! On aime Adapté aux influenceurs

S’adapte parfaitement aux besoins On aime moins Quelques bugs notables

Tarifs très élevés Predis L’alternative parfaite pour les créateurs de contenus Voir l’offre Predis est une bonne alternative à CapCut, mais aussi un excellent outil de création de contenus sur les réseaux sociaux. Il vous propose différents outils basés sur vos besoins en tant que créateur. On y trouve notamment une fonctionnalité de création et de publication de vidéos courtes et de Reels, parfaitement adaptée pour Instagram et TikTok. Pour vous aider dans vos activités professionnelles quotidiennes, l’outil propose un système de planification. Cela vous permet notamment de programmer minutieusement vos publications. En allant plus loin, l’outil est capable d’analyser les performances de vos concurrents sur les réseaux sociaux grâce à un système d’analyse poussé. Caractéristiques techniques Fonctionnalités principales : Création vidéos, traduction, transcription

Utilisateurs cibles : vidéastes, créateurs de contenus

Prix : Gratuit à 207 €/mois

FAQ

Pourquoi chercher une alternative à CapCut ?

Bien que CapCut soit une application de montage vidéo populaire, il présente certaines limites pour les utilisateurs ayant des besoins plus avancés.

En premier lieu, CapCut propose des fonctionnalités de base gratuites, mais certaines options avancées nécessitent des achats intégrés ou abonnements. De plus, l’application peut afficher des publicités et impose des filigranes sur certaines versions, ce qui peut être un frein pour les créateurs de contenu cherchant une image professionnelle. La compatibilité est également un facteur : CapCut est principalement conçu pour une utilisation mobile et n’offre pas la même flexibilité que des logiciels de bureau.

Les préférences personnelles jouent également un rôle crucial. Certains créateurs recherchent une interface plus intuitive, une ergonomie spécifique. Cela dépend principalement du degré de confort sur un outil précis. En cherchant une alternative, chacun peut trouver l’outil qui correspond parfaitement à ses attentes et à sa manière de travailler.

Quelles fonctionnalités rechercher dans une alternative à CapCut ?

Pour bien choisir une alternative à CapCut, certaines fonctionnalités clés sont à prendre en compte en fonction des besoins de montage.

Il y a avant tout les options de montage et la quantité des fonctionnalités. Il est important de s’assurer que le logiciel propose un large choix d’outils, comme les filtres, transitions, et effets visuels avancés, essentiels pour des créations uniques. Des fonctions de personnalisation, telles que le contrôle des couleurs et des pistes audio multipistes, permettent un travail plus précis.

La compatibilité multiplateforme est également cruciale, en particulier pour ceux qui jonglent entre mobile et ordinateur. Il en est de même avec la qualité d’exportation des contenus, les professionnels privilégieront les outils qui offrent le maximum de qualité.

Enfin, les fonctionnalités d’édition rapide et d’adaptation aux différents formats d’écrans sont essentielles pour les créateurs de contenu sur réseaux sociaux. Cela garantit une plus grande portée et une utilisation plus facile.

