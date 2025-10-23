Apple victime d’un leak massif : iPhone Fold, iPhone 20… tous les plans dévoilés !

Un vent de panique souffle sur Cupertino. Des analystes coréens viennent de lever le voile sur la feuille de route complète d’Apple jusqu’en 2028. iPhone pliant, iPhone 20 pour les 20 ans du modèle, écrans sans bordure, iPad OLED… tout y passe. Et pour une entreprise obsédée par le secret, c’est une fuite nucléaire.

Apple rêvait d’un anniversaire sobre, elle aura un scandale d’anticipation. Selon le média coréen ETNews, plusieurs cabinets d’analyse, dont Omdia et Stone Partners, ont révélé lors d’un Tech Summit à Séoul la feuille de route complète des produits Apple jusqu’en 2028. Rien que ça.

Le choc est double : d’abord, parce que ces informations proviennent de sources réputées sérieuses, ensuite, parce qu’elles esquissent une refonte totale du line-up iPhone.

Trois années de métamorphoses continues, un virage par an, façon transformation Pokémon. Et pour ne rien arranger, les fuites croisées de MacRumors, Tom’s Guide et AppleInsider ont rapidement confirmé le scénario. Cupertino n’avait sans doute pas prévu de voir ses secrets étalés sur la place publique en plein automne.

2026, l’année où l’iPhone se plie en quatre

Imaginez un iPhone qui se referme comme un livre Moleskine, sans la moindre cassure visible sur l’écran. Ce fantasme pourrait devenir réalité dès 2026 avec le lancement du premier iPhone Fold.

Le format serait « book-style », à la manière d’un Galaxy Z Fold, mais en version ultra-luxe signée Apple : charnière invisible, dalle OLED LTPO et prix d’attaque autour de 2 000 dollars.

Ce modèle pliant ouvrirait une nouvelle ère esthétique, celle de la mobilité flexible, où un même appareil devient smartphone, mini-tablette ou station de productivité selon l’usage.

Dans le même mouvement, l’iPad mini passerait à l’écran OLED, un changement longtemps attendu. Ce n’est pas anodin : Apple prépare ici la convergence de toutes ses gammes autour d’une technologie d’affichage unifiée, plus fine, plus contrastée, plus économe. Le verre devient le nouveau cuir, et le pixel la matière noble.

Les 20 ans de l’iPhone… et la disparition du 19

Vingt ans après le tout premier iPhone présenté par Steve Jobs, Apple prépare un grand nettoyage symbolique.

Selon Omdia, la marque sauterait directement du modèle 18 au 20, zappant le 19 pour marquer le coup. Et quel coup !

On parle d’un iPhone 20è anniversaire, vitrine du savoir-faire Apple, décliné en deux temps : au printemps 2027, les iPhone 18e et 20 « classiques »; à l’automne, les 20 Air, Pro, Pro Max et Fold 2.

Mais c’est surtout du côté de l’écran que le choc visuel se prépare. Apple introduirait le LTPO+, une nouvelle génération de dalle à fréquence adaptative encore plus fluide, et surtout un concept inédit : le « 4-sided bending », soit un écran plié sur les quatre côtés, pour un effet sans bordure totale.

En clair, l’iPhone 20 pourrait être le premier smartphone vraiment borderless. Une pièce de verre lumineuse, sans cadre, sans tranchant, presque irréelle.

2028, place au iPhone Flip (le retour du clapet chic)

Après le livre, le miroir de poche. Le iPhone Flip, prévu pour 2028, reprendrait le format à clapet vertical popularisé par le Galaxy Z Flip.

Mais là encore, Apple viserait la perfection formelle : une caméra sous l’écran, un châssis en verre, et un petit écran externe intelligent pour consulter ses messages ou selfies sans ouvrir le téléphone.

Ce modèle, plus compact et ludique, serait pensé pour un public « lifestyle » : celui qui voit dans son téléphone un accessoire de mode avant d’y voir un outil de travail.

Pendant ce temps, les MacBook Pro passeraient eux aussi à l’OLED, bouclant la boucle : d’ici 2028, tous les écrans Apple seraient flexibles, contrastés et unifiés par la même architecture de dalle. Le futur, chez Apple, brillera littéralement.

Une fuite crédible ou une fiction bien huilée ?

Les rumeurs autour d’Apple, on en voit passer tous les ans. Mais rarement aussi précises, aussi structurées.

Les analystes à l’origine du leak citent des éléments tangibles : contrats de production déjà signés avec Samsung Display et LG, prototypes de charnières testés dans les labos de Cupertino, et un calendrier industriel qui colle avec les cycles habituels d’Apple.

Bien sûr, tout cela reste officieux. Mais les tendances sont cohérentes : la stagnation du marché oblige Apple à réinventer la forme même du smartphone. L’entreprise pourrait adopter une stratégie « un form factor par an », alternant Fold, Flat et Flip pour maintenir l’excitation du public.

Apple 2030 : vers la fin du rectangle ?

Et si ces leaks annonçaient plus qu’une série de nouveaux designs ? Ce que laissent entrevoir les iPhone Fold et Flip, c’est la mort programmée du rectangle fixe.

L’iPhone, tel qu’on le connaît depuis 2007, pourrait bientôt se dissoudre dans une gamme d’objets hybrides : des écrans souples, des surfaces interactives, peut-être même des accessoires portés.

Apple prépare lentement sa sortie du smartphone tel qu’on l’a toujours conçu. Non pas en rompant brutalement, mais en mutant génération après génération. Le verre se plie, la frontière s’efface, la marque s’émancipe.

Et si la Pomme avait laissé fuiter exprès ? Pour tester les réactions, sonder l’imaginaire, créer le buzz avant l’heure. Quel est votre avis, et quel modèle attendez-vous avec impatience ?

