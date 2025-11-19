Black Friday iPhone : Plusieurs modèles tombent à leurs PRIX LES PLUS BAS de l’année

Les iPhone n’attendent même plus le Black Friday pour afficher des prix cassés : l’iPhone Air perd 400 €, l’iPhone 16 chute de 350 € et l’iPhone 17 voit son prix baisser de 250 €. Des tarifs rarement vus sur des modèles aussi récents. C’est l’occasion parfaite pour s’équiper Apple à moindre coût.

Chaque année, les iPhone sont les stars du Black Friday… mais 2025 bouscule les habitudes. Sans même attendre le Black Friday, plusieurs modèles dévissent déjà : l’iPhone 16 touche son plus bas niveau, l’iPhone 17 – tout juste sorti – s’affiche en forte baisse, et l’iPhone Air, présenté comme le bijou ultra-fin d’Apple, est bradé de 400 €. Autant dire que ceux qui voulaient acheter un iPhone haut de gamme au meilleur prix n’ont jamais été aussi bien servis.

Les iPhone en détail : lequel choisir selon vos usages ?

iPhone 17 Pro Max : le modèle ultime déjà affiché à prix réduit avant le Black Friday

Sorti il y a seulement deux mois, l’iPhone 17 Pro Max voit déjà son prix chuter : la version 256 Go en coloris Orange tombe à 1359 € chez Rakuten, contre 1479 € sur l’Apple Store. Une première baisse pour le plus puissant des iPhone 17.

iPhone 17 Pro : encore une baisse avant le Black Friday, il passe sous les 1200 €

Le très complet iPhone 17 Pro profite lui aussi d’une remise anticipée : en Bleu intense ou en Orange, il s’affiche sous les 1200 € chez Rakuten et Rue du Commerce, au lieu de 1329,99 € sur l’Apple Store. Une belle affaire pour un modèle haut de gamme aussi récent.

iPhone 17 : le dernier né déjà en promo

Si vous cherchez la photo intelligente et la fluidité ultime, l’iPhone 17 coche toutes les cases. Son écran 6,3’’ 120 Hz fait respirer les jeux et le scrolling, la caméra Center Stage de 18 MP ajuste vos selfies automatiquement, et son capteur principal de 48 MP délivre des clichés en haute résolution sans effort. Un modèle taillé pour le quotidien, la créativité et les réseaux… encore plus séduisant sous les 850 €.

iPhone Air : le modèle ultra-fin et surpuissant (-400 €)

Pensé comme la révolution design de la keynote 2025, l’iPhone Air impressionne par ses 5,6 mm d’épaisseur. Il glisse dans n’importe quelle poche, chauffe peu, et son écran 6,5’’ Super Retina XDR se montre parfait pour Netflix, le travail mobile ou la photo sociale. La puce A19 Pro donne une réactivité monstrueuse : montage vidéo, IA, jeux… tout répond instantanément. À moins de 820 €, c’est une porte d’entrée rarissime vers la gamme premium d’Apple.

iPhone 16 : le meilleur rapport qualité/prix (-350 €)

Ideal pour ceux qui veulent un iPhone complet sans payer un modèle 2025 : l’iPhone 16 garde un écran superbe en 6,1’’, un double capteur efficace en journée comme de nuit, et surtout la puce A18 Bionic qui assure une fluidité exemplaire. Photos propres, jeux fluides, autonomie solide : il fait tout bien, et encore mieux maintenant qu’il se trouve autour des 660 €.

Une offre sûre et garantie

Apple reste une valeur sûre en matière de longévité : mises à jour longues, écosystème stable, performances qui tiennent plusieurs années. Quant aux marchands comme Rakuten, Rue du Commerce ou Fnac/Darty, ils proposent des produits certifiés, une livraison rapide et des garanties conformes, ce qui rend ces deals d’autant plus fiables.

Le meilleur moment pour passer à l’iPhone

Que vous visiez un modèle compact et puissant (iPhone 16), ultra-fin et futuriste (iPhone Air) ou récent et polyvalent (iPhone 17), les prix affichés en ce moment sont clairement parmi les meilleurs de l’année. Ces offres pré-Black Friday disparaissent vite, surtout sur les coloris populaires.

