Ces innovations folles de Lenovo ont fait sensation au CES 2026

Petit tour d’horizon sur les meilleures innovations que Lenovo a sorties lors du salon CES 2026.

Au CES 2026, Lenovo a vraisemblablement décidé de frapper fort. Le constructeur a présenté des concepts audacieux en plus de produits presque finalisés. Il a notamment profité du salon de 2026 pour montrer sa vision du PC, du mobile et de l’IA. Cette édition confirme que Lenovo reste l’un des acteurs les plus créatifs du marché.

Lenovo repousse les limites du matériel au CES 2026

La firme chinoise a mis en avant des machines qui réinventent des formats pourtant bien connus. Le fabricant ne s’est effectivement pas contenté de simples évolutions techniques. Il a proposé de nouvelles manières d’utiliser ses appareils au quotidien.

L’écran étirable du Legion Pro Rollable

Le Legion Pro Rollable change enfin la perception des écrans enroulables. Contrairement aux anciens modèles verticaux, le constructeur a opté pour un déploiement horizontal. Au CES 2026, Lenovo a montré un écran OLED passant de 16 à presque 24 pouces.

Ce format ultra-large transforme l’expérience de jeu et de multitâche. Les films, les séries et le travail en fenêtres côte à côte gagnent en confort. Avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz, ce prototype vise les joueurs exigeants. D’autre part, le PC peut embarquer un Core Ultra 9 et une RTX 5090. Et malgré tout cela, le poids reste inférieur à 3 kg. En parallèle, Lenovo a aussi présenté le Concept XD Rollable.

Le Motorola Signature de Lenovo au CES 2026

Lenovo a aussi créé la surprise côté mobile avec le Motorola Signature. Ce smartphone ultra premium s’attaque frontalement aux leaders du secteur. Lors du salon, la marque chinoise a mis en avant un appareil audacieux et équilibré.

Son principal atout reste en outre la photo avec quatre capteurs de 50 mégapixels. Les performances en basse lumière et en vidéo impressionnent d’ailleurs. Même avec un zoom optique limité, il rivalise avec des modèles bien plus chers.

Le design joue également en sa faveur avec une finesse remarquable. Le processeur Snapdragon 8 Gen 5 assure des performances solides. Au CES 2026, Lenovo a annoncé en plus sept années de mises à jour, un argument rare à ce prix.

Le ThinkPad X1 Carbon, sa réparabilité est son atout

La réparabilité est devenue un enjeu essentiel, et ce constructeur chinois l’a bien compris. Le ThinkPad X1 Carbon Gen 14 cache ses vraies innovations à l’intérieur. À l’occasion du CES 2026, Lenovo a détaillé une nouvelle organisation interne.

Les composants se répartissent par ailleurs autour de la carte mère. Cette architecture améliore le refroidissement et l’accès aux pièces. Clavier et ports se remplacent facilement, ce qui prolonge la durée de vie du PC. Seule la mémoire reste soudée, ce qui limite encore l’approche.

L’intelligence artificielle au cœur des annonces Lenovo

Lenovo a tout aussi bien mis l’accent sur l’intelligence artificielle locale. L’objectif consiste à réduire la dépendance au cloud. Cette stratégie répond ainsi aux enjeux de confidentialité et de performances.

Lenovo dévoile son projet Kubit sans cloud au CES 2026

Le projet Kubit incarne la vision IA de Lenovo. Il s’agit en fait d’un hub personnel capable de faire tourner des modèles massifs en local. Lors de l’événement, Lenovo a présenté un concept impressionnant et ambitieux.

Le système repose avant tout sur des stations équipées de puces Nvidia GB10. Il peut gérer jusqu’à 405 milliards de paramètres. Les données restent stockées localement sur plusieurs téraoctets de SSD. Au-delà du prototype spectaculaire, l’idée séduit. Lenovo montre alors qu’une IA puissante peut exister sans serveur distant.

Le Yoga Pro 9i réinvente la création graphique

Lors du CES 2026, Lenovo s’est également adressé aux créatifs avec le Yoga Pro 9i Aura Edition. Son pavé tactile se transforme en tablette graphique. Bref, un véritable outil hybride malin.

Le Force Pad fonctionne en fait avec un stylet développé avec Wacom. Le système désactive automatiquement le tactile sous le stylet. L’expérience reste ainsi fluide et intuitive lors des premières prises en main. Cette solution ne remplace pas une tablette dédiée, mais elle dépanne efficacement en mobilité.

Les lunettes IA de Lenovo au CES 2026

Lenovo a également présenté un concept de lunettes IA au salon de 2026. Elles restent néanmoins non fonctionnelles pour l’instant. Pendant l’événement, le constructeur a surtout esquissé une vision.

Caméra, micros et affichage discret composent principalement l’ensemble. L’objectif consiste à interagir avec son smartphone autrement. Même embryonnaire, le concept intrigue et ouvre des perspectives intéressantes.

AI just moved off your screen. Lenovo showed 45-gram AI glasses at CES—lighter than 2 AA batteries.



Live translation, hands-free calls, 8hr battery. Ships June 2026. The shift: AI you visit → AI you use → AI you wear.



Which everyday task moves to glasses first? pic.twitter.com/Gy8d92tslS — Abdul Alim (@abdulalim_ai) January 7, 2026

