Quelles sont les pires inventions IA découvertes au CES 2026 ?

Ce grand événement devait célébrer l’intelligence artificielle sous toutes ses formes. Pourtant, certaines annonces ont surtout illustré les dérives technologiques actuelles. Entre gadgets inutiles, surveillance excessive et promesses bancales, voici les pires inventions IA du CES 2026.

Les pires inventions IA choquent les visiteurs au CES 2026

Chaque année, le CES récompense l’audace technologique, mais aussi ses excès. Le concours « Worst in Show » met en lumière des produits jugés invasifs, fragiles ou totalement superflus. Cette édition 2026 a clairement montré une obsession pour l’IA, que beaucoup ajoutent sans réelle valeur.

On a eu un jury pour désigner les pires inventions IA au CES 2026. Il se compose d’associations de consommateurs et de défenseurs de la vie privée. Notez qu’ils s’attaquent moins aux marques qu’aux tendances. Leur objectif reste plutôt d’alerter sur ce qui pourrait devenir problématique si ces produits se démocratisent. Cette année, l’IA appliquée à tout et n’importe quoi s’est ainsi retrouvée dans le viseur.

Le réfrigérateur IA de Samsung, symbole des pires inventions

Parmi les pires innovations du salon, le réfrigérateur « Bespoke AI Family Hub » de Samsung décroche la palme. Ce frigo devrait répondre à la voix, surveiller les stocks et même suggérer des achats alimentaires. Mais pourquoi est-ce l’une des pires inventions IA du CES 2026 ? En fait, il a peiné à comprendre des commandes simples dans un environnement bruyant.

Le problème dépasse d’ailleurs la simple reconnaissance vocale. Samsung a ajouté de la vision par ordinateur et des recommandations commerciales. La marque a ainsi complexifié un appareil dont la fonction principale reste basique. Pour les jurés, cette accumulation d’IA rend le produit plus fragile, plus intrusif et moins fiable.

Les pires inventions IA au CES 2026 par Amazon et Lepro

Amazon n’échappe pas non plus aux critiques avec ses nouvelles fonctionnalités Ring. L’ajout d’alertes IA capables de détecter des événements inhabituels relance les inquiétudes liées à la surveillance permanente. Reconnaissance faciale, tours de surveillance mobiles, ouverture à des applications tierces… Tout cela inquiète les défenseurs des libertés numériques.

Le cas de l’assistant IA pour le télétravail

Dans la même veine, nous avons l’assistant IA « Ami ». L’entreprise chinoise Lepro l’a présenté comme un compagnon empathique pour télétravailleurs. Il a malheureusement suscité un malaise évident et est devenu une des pires inventions IA au CES 2026.

Toujours actif, capable de suivre les mouvements des yeux et la voix, il transforme un bureau en espace de surveillance émotionnelle. Malgré son cache caméra, le jury a jugé son positionnement marketing très dérangeant.

Quand l’IA rime avec gaspillage et insécurité

Certaines pires inventions du CES 2026 se distinguent en outre par leur absurdité écologique. La sucette musicale connectée, par exemple, combine électronique jetable et friandise. Une fois consommée, le dispositif devient un déchet électronique impossible à recycler correctement.

D’autres produits posent quant à eux des questions de sécurité. Citons notamment le tapis de course connecté de Merach. Il profite d’un pilotage par un chatbot IA et collecte des données biométriques sensibles. Sa politique de confidentialité admet pourtant ne pas garantir la sécurité des informations personnelles. Et cela a alarmé les experts.

Que retenir des pires inventions IA lors du CES 2026 ?

Ces pires inventions ne sont pas des accidents isolés. Elles révèlent une tendance lourde où l’IA devient un argument marketing plus qu’une réelle amélioration d’usage. Machines à café bavardes, vélos électriques difficiles à réparer ou objets connectés sous abonnement illustrent cette dérive.

Le CES 2026 et ses pires inventions IA rappellent ainsi une évidence qu’on oublie la plupart du temps. Une innovation n’est pertinente que si elle répond à un besoin réel. Sans cette exigence, l’intelligence artificielle risque surtout d’aggraver les problèmes qu’elle prétend résoudre.

