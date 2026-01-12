Cette IA de Google invente des médicaments toute seule !

L’IA de Google se fait remarquer alors qu’elle invente des médicaments sans l’aide de personne.

DeepMind dévoile un système qui bluffe tout le monde dans le domaine de la santé. Google présente effectivement une IA qui invente des médicaments sans intervention humaine directe. Cette avancée pourrait bouleverser la recherche médicale et accélérer l’arrivée de nouveaux traitements.

Ce système s’appuie sur deux piliers technologiques devenus incontournables chez DeepMind. AlphaFold, désormais dans sa troisième version, prédit avec précision la structure des protéines humaines. Cette cartographie du vivant sert alors de base à toute invention de médicaments.

DeepMind ne s’arrête plus à la simple observation, cela dit. Grâce à AlphaProteo, l’IA de Google qui crée des médicaments génère directement des molécules inédites. Celles-ci sont capables d’interagir avec ces protéines. Elle ne copie pas donc l’existant, elle conçoit de nouvelles structures adaptées à chaque cible biologique.

L’algorithme fonctionne alors comme un véritable scientifique autonome. Il essaie des milliards de combinaisons, élimine les options inefficaces et optimise ses créations. Cette boucle d’auto-évaluation aide l’intelligence artificielle à avancer sans supervision humaine constante.

Une technologie qui change la découverte de médicaments

La découverte traditionnelle reste lente, coûteuse et risquée. D’habitude, on a besoin de plus de dix ans pour qu’une molécule atteigne les essais cliniques. La majorité échoue avant même d’arriver sur le marché.

L’IA de Google réduit drastiquement ce délai de découverte de médicaments. Désormais, on peut explorer en quelques semaines ce qui demandait autrefois plusieurs années. Cette accélération ouvre ainsi de nouvelles perspectives dans le domaine de la science et de la santé. Cela vaut notamment pour des maladies que l’on juge impossibles à traiter.

AI-designed drugs from DeepMind hit human trials 94% accuracy in protein folding for cancer targets.



Cuts discovery time from years to months.



Breakthrough therapies are incoming via Google Cloud APIs.#AlphaFold #DeepMind #HealthAI pic.twitter.com/2JccTCAZlF — Gias Ahammed (@GiasAhammed) December 10, 2025

IA, Google et la recherche de médicaments impossibles

Auparavant, on considérait certaines protéines comme « non ciblables » par la chimie classique. De son côté, l’IA ignore ces limites historiques et explore des formes moléculaires inédites. Elle peut alors identifier des angles d’attaque que l’humain n’aurait jamais envisagés.

Cette capacité change également l’économie des médicaments. En réduisant les coûts initiaux, l’IA rend viables des traitements pour des maladies rares. Avec son IA qui conçoit des médicaments, Google redonne ainsi un espoir thérapeutique crédible aux pathologies jusque-là abandonnées.

L’IA peut-elle vraiment remplacer les chercheurs humains ?

DeepMind parle désormais de « co-scientifique » plutôt que d’outil. L’IA génère, critique et améliore ses propres hypothèses scientifiques. Elle intègre en temps réel la littérature médicale mondiale dans ses calculs.

Malgré tout, l’IA ne remplace pas totalement l’humain. Le corps humain reste un système complexe que les simulations ne reproduisent jamais parfaitement. Les essais cliniques demeurent donc indispensables pour valider chaque médicament.

Le duo chercheurs et IA de Google pour créer des médicaments

Isomorphic Labs, la filiale de Google, prépare déjà des essais cliniques pour des médicaments qu’invente l’IA. Des partenariats avec de grands laboratoires confirment en outre l’intérêt industriel de cette approche. La Silicon Valley devient ainsi un acteur central de la recherche médicale.

L’avenir repose sur une collaboration étroite entre humains et algorithmes. Le chercheur définit la stratégie, l’IA explore les possibles. Ensemble, ils pourraient transformer durablement la manière d’inventer des médicaments. De plus, leur alliance pourra très bientôt accélérer l’accès aux soins.

