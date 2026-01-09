HMND 01 Alpha : un humanoïde créé en seulement 7 mois au CES 2026

Développé en un temps record, le HMND 01 Alpha impressionne par sa silhouette et ses chiffres techniques. Au CES 2026, cet humanoïde à roues montre surtout comment la robotique industrielle accélère et sort enfin des laboratoires pour entrer dans les usines.

Présenté au CES 2026, le HMND 01 Alpha a attiré l’attention. Apparemment, il n’a fallu que sept mois pour passer de l’idée au prototype fonctionnel. Dans le monde très exigeant de la robotique humanoïde, ce délai court fait donc figure d’exploit.

Du 6 au 9 janvier, ils ont montré le HMND 01 Alpha en conditions réelles sur le stand de Schaeffler, groupe industriel bien connu du secteur automobile. Le robot y effectue une tâche d’usine classique, celle que l’on confierait normalement à un opérateur humain.

HMND 01 Alpha pour les vraies chaînes de production

Conçu par la société Humanoid, le HMND 01 Alpha mesure 2,20 mètres et se déplace sur une base à roues, capable d’atteindre 7,2 km/h. Un choix assumé, notamment par Schaeffler, qui rappelle que les sols industriels sont plats et standardisés. Dans ce contexte, les roues offrent davantage de stabilité, de simplicité et de sécurité que des jambes articulées.

Ainsi, HMND 01 Alpha prélève de manière autonome des bagues de roulement métalliques dans des bacs non triés. Puis il les dépose sur une table tampon. En production réelle, cette table alimente directement une chaîne d’assemblage de roulements à billes. « Il suffit d’appuyer sur un bouton, et tout s‘automatise ensuite », résume Andreas Zeug, représentant de Schaeffler.

Le robot peut manipuler jusqu’à 15 kg avec ses deux bras et atteindre le sol comme des étagères situées à deux mètres de hauteur. HMND 01 Alpha peut aussi accéder à des bacs profonds de 60 centimètres. Selon les besoins, les opérateurs peuvent l’équiper soit d’une main à cinq doigts très articulée, soit d’une pince plus simple mais plus robuste.

Une intelligence embarquée déjà prête pour l’échelle industrielle

Le HMND 01 Alpha dispose de 29 degrés de liberté actifs et d’une tête bardée de capteurs. Les caméras à 360 degrés et les capteurs de profondeur lui permettent de comprendre son environnement en temps réel, même lorsqu’il est encombré. Une intelligence artificielle pilote l’ensemble et gère les mouvements et les décisions de bout en bout.

Pour Schaeffler, l’intérêt est double. Le groupe est en même temps utilisateur de robots humanoïdes et fournisseur de composants clés. Comme les actionneurs, les roulements et les transmissions. L’entreprise teste actuellement plusieurs plateformes afin d’identifier celles qui répondront le mieux aux besoins d’automatisation.

Par ailleurs, l’entreprise envisage une version bêta plus compacte et plus facile à réparer, puis une phase de production à grande échelle. Humanoid soutient cette feuille de route avec un investissement de 50 millions de dollars et une équipe de 200 experts issus de géants comme Apple, Tesla ou Boston Dynamics. Sa montée en puissance ne fait donc que commencer.

