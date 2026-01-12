Faites désormais vos courses en ligne via l’assistant IA Gemini

Gemini, l’assistant IA de Google, aide désormais à faire des courses en ligne directement depuis le chat. Une véritable révolution pour le commerce de détail.

Cette initiative est née grâce à des partenariats stratégiques avec des géants comme Walmart, Shopify et Wayfair. L’assistant IA Gemini ne se contente plus de répondre aux questions, il vous aide à faire vos courses en ligne. Oui, il devient un véritable marchand virtuel qui guide, personnalise et finalise vos achats en quelques clics.

L’innovation réside dans la possibilité de passer commande sans quitter le chat. Vous commencez par exemple en demandant à Gemini quels articles acheter pour un camping de printemps. L’IA propose ensuite automatiquement des produits disponibles chez les partenaires, comme Walmart ou Sam’s Club.

Certains utilisateurs relient d’ailleurs leurs comptes. Et dans leur cas, ils peuvent même voir Gemini combiner leurs nouveaux achats avec leur panier existant. En même temps, l’assistant IA Gemini tient compte de leurs précédentes commandes lors des courses en ligne. Cette approche personnalisée transforme l’expérience d’achat classique en un parcours fluide et intuitif.

Sundar Pichai, PDG de Google et Alphabet, résume l’ambition : « L’IA peut améliorer chaque étape du parcours client, de la découverte à la livraison. Nos utilisateurs pourront bientôt vivre tout ce qu’ils aiment chez Walmart directement via Gemini. » L’objectif est donc de simplifier le passage de la navigation à l’achat. Le tout sans perdre la familiarité et la confiance liées aux enseignes partenaires.

Les avantages pour les consommateurs et les détaillants

Pour les consommateurs, cette nouvelle fonctionnalité signifie rapidité, personnalisation et praticité. Walmart annonce par exemple des livraisons locales en moins de trois heures. Le délai peut également aller jusqu’à trente minutes pour les membres. Gemini ajuste ses suggestions en fonction de vos préférences et de votre historique d’achats et même de votre budget.

Les courses en ligne via Gemini pour les détaillants

Pour les détaillants, l’intégration d’agents IA comme Gemini ouvre la voie à un commerce plus efficace et contrôlé. Avec des outils développés par Google, les enseignes peuvent proposer une expérience de shopping guidée tout en conservant la visibilité. Ils gardent également la maîtrise sur leurs produits. Kroger, Lowe’s ou Papa Johns essaient déjà ces systèmes pour améliorer la recommandation de produits et la personnalisation.

Walmart $WMT and Google $GOOGL are partnering on Google’s Artificial Intelligence assistant Gemini AI to more easily discover and buy products from the retail giant and its warehouse club, Sam’s Club. pic.twitter.com/NI7i7sHZNh — Grit Capital (@Grit_Capital) January 12, 2026

Une nouvelle étape pour le commerce numérique

Cette initiative de courses en ligne via l’assistant IA Gemini va beaucoup plus loin. Elle vise le passage du commerce traditionnel basé sur les sites web et applications vers le commerce piloté par des agents IA. Ce modèle pourrait ainsi accélérer le processus de découverte et d’achat et réduire le temps passé à naviguer sur différents sites. Il peut également proposer des suggestions plus pertinentes grâce à l’IA.

Qui peut faire ses courses en ligne via l’assistant IA Gemini ?

Pour l’instant, Gemini Shopping est disponible aux États-Unis, avec un déploiement international prévu dans les prochains mois. Google et ses partenaires montrent alors qu’ils ne se contentent pas d’observer la révolution IA dans le retail. Ils la conduisent également. Les courses en ligne se transforment donc en une expérience interactive, personnalisée et guidée par l’IA.

