Le premier set Pokémon Lego est là ! Et le prix fait l’effet d’un Fatal-Foudre

Attrapez-les tous ? Possible, mais même les fans de Pokémon Go vont grimacer. Ces Pokémon Lego vont faire hurler votre porte‑monnaie avant même que vous commenciez le montage.

LEGO vient de dévoiler ses premiers sets officiels Pokémon. Le verdict ? Chez les communautés de Dresseurs et de constructeurs, les réactions divergent. Certains salivent devant la qualité d’exécution et la nostalgie incarnée par ces sets. D’autres crient presque à l’attaque financière injustifiée. Difficile de nier que les prix frôlent ceux de certains mastodontes LEGO déjà sortis, comme le Titanic ou le Colisée.

Un Pokémon Lego, oui, mais à quel prix ?

Trois sets seront disponibles en boutique. Le plus accessible porte le nom de LEGO Pokémon Eevee (réf. 72151). Il contient 587 pièces et se monte en une jolie figure d’Évoli d’environ 19 cm de haut.

Pour ce petit modèle articulé, LEGO demande 59,99 €. Ce qui reste, dans l’absolu, raisonnable pour une pièce déco nostalgique.

Ensuite, on passe à quelque chose de plus costaud avec LEGO Pokémon Pikachu et la Poké Ball (réf. 72152). Ce set de 2 050 pièces met en scène un Pikachu posable sur un socle dynamique, accompagné d’une Poké Ball qui s’ouvre et se ferme. Ce n’est pas mal, oui. Pourtant, il faudra quand même sortir 199,99 € pour l’attraper.

Et enfin, préparez‑vous au véritable mastodonte. Le set LEGO Pokémon Venusaur, Charizard et Blastoise (réf. 72153) est une pièce monumentale de 6 838 briques. Chaque Pokémon final évolué se dresse sur un socle thématique inspiré de sa biome. Comptez 649,99 € pour cette vitrine collector qui risque de voler la vedette à tous vos autres LEGO.

Ce ne sont pas de simples jouets

Ces trois Pokémon Lego ne sont pas de simples jouets. Ils s’adressent à un public 18+, pensés pour être exposés et discutés. Les figures sont aussi articulées. Chaque construction propose une immersion dans l’univers Pokémon, avec une attention particulière à la mise en scène. Voilà qui justifie le tarif.

L’ambition est d’ailleurs grande. On sent que LEGO veut marquer le coup pour le 30e anniversaire de la franchise. L’idée est de séduire les fans adultes et les collectionneurs nostalgiques plutôt que les enfants cherchant un jouet bon marché.

Vous le voulez, ce Pokémon Lego ? Les précommandes ont déjà ouvert sur le site officiel LEGO. Tous les sets expédieront à partir du 27 février 2026, jour symbolique du Pokémon Day.

Cerise sur le gâteau. Si vous achetez le set flagship entre le 27 février et le 8 mars, vous obtiendrez en cadeau un petit diorama « Badge de la région de Kanto ». Ceci regroupe les huit badges emblématiques de la première génération. Pour les membres du programme LEGO Insiders, un Mini Pokémon Center sera aussi disponible contre des points fidélité à partir de la même date.

