Marre de la politesse de ChatGPT ? Rendez-le plus insolent via cette astuce

ChatGPT ? Cette IA parle comme un ami toujours poli. Dès qu’une question touche à une erreur ou à une hésitation, elle commence souvent par rassurer. Voyez-vous, elle évite la moindre remarque sèche. Une attitude tout à fait convenable aux discussions calmes.

En revanche, lors d’un choix sérieux, d’une erreur à corriger ou d’un projet à améliorer, ce ton peut finir par agacer. Tout le monde n’a pas besoin de se faire ménager, et encore moins par une IA. Il y en a qui veulent juste des avis francs.

Si vous êtes de ceux-là, bonne nouvelle ! ChatGPT peut changer. Son interface cache plusieurs réglages pour modifier son caractère. Il suffit de savoir vous y prendre et le tour est joué.

Pour ce faire, rendez-vous dans la rubrique Compte, puis dans la section Personnalisation. Cet espace regroupe les commandes liées au ton et au style général. Chaque paramètre agit sur la façon dont le chatbot s’exprime. L’accès reste simple et direct.

Dans cet onglet, le niveau de dynamisme peut être réduit. Les qualificatifs liés à une attitude chaleureuse ou enthousiaste peuvent être atténués. Le ton de base peut aussi être modifié.

Plusieurs profils existent, allant d’un style professionnel à une écriture plus concise. D’autres options privilégient un registre plus direct. Un ton plus cynique figure aussi parmi les choix disponibles.

Toujours dans l’onglet personnalisation, un espace dédié permet aussi d’enregistrer des consignes écrites. Vous pouvez définir ves règles personnelles. Des phrases simples orientent le comportement. “Parle franchement” ou “corrige mes erreurs” feront par exemple parfaitement l’affaire. ChatGPT suit ensuite cette ligne pendant toute la session.

Toutefois, il existe un autre moyen. Au fait, la personnalisation n’est pas toujours nécessaire. Un simple message ponctuel peut aussi modifier l’échange. Avant une question sensible, par exemple, il suffit de prévenir le chatbot et de lui demander le genre de réponse que vous recherchez.

Dire que l’on souhaite une critique honnête aide par exemple beaucoup. ChatGPT réduit alors les formules rassurantes et adopte un ton plus neutre. Les conseils deviendront ainsi plus cohérents.

Cette méthode fait toute la différence pour une critique de travail, un choix personnel ou encore une décision délicate. Sans précision, ChatGPT tend à encourager presque systématiquement. Cette attitude peut fausser la lecture d’une situation.

