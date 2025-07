Trouver les meilleurs produits Amazon avec ChatGPT : le guide complet

Découvrez comment dénicher les pépites sur Amazon avec l’aide de ChatGPT. L’IA est en mesure de transformer votre recherche de produits en une expérience rapide et efficace.

Vous est-il déjà arrivé de passer des heures sur Amazon, à comparer des produits sans jamais savoir lequel choisir ? Vous en avez assez d’acheter à l’aveugle, de peur de regretter votre choix ? Et si vous n’aviez plus à faire ça seul ?

Eh oui, ChatGPT peut devenir votre meilleur atout pour acheter sur Amazon ? Avec les bons réflexes, cette IA d’OpenAI est en mesure de vous aider à trouver le produit idéal en seulement quelques secondes .On vous explique comment.

Achetez malin, gagnez du temps !

Faire ses courses sans quitter son canapé est devenu une habitude pour beaucoup. Et les clients Amazon le savent très bien. Quelques clics suffisent pour recevoir ce qu’il faut, directement chez soi ou au bureau. Plus besoin de faire la queue en magasin.

En plus, on peut commander de tout, des objets du quotidien aux gadgets les plus inattendus. Pourtant, il y a un revers à cette abondance. Avec les milliers de références et des dizaines d’avis parfois contradictoires, il arrive que le doute s’installe.

Ce produit est-il fiable ? Va-t-il vraiment répondre à mes besoins ? Pour beaucoup, l’achat en ligne reste une source de stress, surtout après quelques mauvaises surprises. Certes, les avis clients peuvent aider. Mais encore faut-il avoir le temps (et la patience) de tous les lire. Même là, le choix n’est pas toujours évident.

C’est ici que ChatGPT peut faire toute la différence. En effet, cette IA ne se contente pas de traduire des textes ou de répondre à des questions. Elle est aussi capable d’analyser et de comparer des centaines d’avis en quelques secondes.

Elle détecte les points forts et les faiblesses d’un produit. Certes, elle fait le tri à votre place en un rien de temps. Il faut dire que grâce à ChatGPT, vous pouvez économiser vos précieuses minutes sur Amazon.

Pour que ChatGPT vous oriente vers le bon choix sur Amazon, il faut être le plus précis possible. C’est le seul moyen d’obtenir des réponses pertinentes. L’idéal est donc de lui fournir un maximum d’informations. Pour ce faire, donnez-le une capture d’écran des détails du produit. Parfois, laisser un lien vers les avis dans la boîte de discussion est nécessaire.

Tout repose sur la formulation. Un bon prompt, bien construit, peut vous faire gagner un temps fou. Par exemple, vous pouvez écrire : « D’après ces avis, lequel de ces produits est le plus performant en termes d’autonomie et de confort ? ».

Vous pouvez aussi essayer « Résumez les principales plaintes concernant chaque produit. ». Ou encore « Quel produit a les avis 5 étoiles les plus cohérents en matière de durabilité ? »

Évidemment, cette fonctionnalité de ChatGPT marche avec la grande majorité des articles disponibles sur Amazon. Toutefois, il faut garder en tête que l’IA a ses limites. Il arrive parfois qu’elle n’accède pas en direct aux pages de la plateforme. Dans ce cas, il faut copier puis coller manuellement les avis dans la discussion.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.