ChatGPT, Gemini, Perplexity : quelle est la meilleure IA pour le Black Friday ?

Les comparateurs d’IA se multiplient pour aiguiller les chasseurs de bons plans. ChatGPT, Gemini ou encore Perplexity, ils sont tous des compagnons idéals pour vos emplettes du Black Friday. Mais lequel est le meilleur ?

Personnellement, j’ai voulu tester leur efficacité dans une situation concrète, loin des démonstrations parfaites et des discours trop rassurants. La mission était simple : trouver un bon ordinateur portable à moins de 800 dollars. Voici ce que ça a donné.

ChatGPT, l’IA qui connaît vraiment vos goûts ?

ChatGPT commence sans tarder par une série de questions ciblées. Il essaie de cerner vos besoins sans vous noyer dans des détails superflus. Cette approche ressemble à un échange avec un vendeur calme et patient.

Il demande la taille d’écran idéale et vos priorités entre autonomie, puissance ou transport facile. Le ton est simple, presque amical, ce qui aide à clarifier vos attentes. Tout repose sur vos réponses, qui construisent ensuite le guide personnalisé.

Une fois vos choix validés, ChatGPT analyse ses données pendant quelques minutes. Il propose ensuite une sélection commentée, bien organisée et lisible. Les modèles recommandés s’accompagnent d’avantages, de limites et de comparaisons techniques.

Un tableau récapitulatif structure les résultats, même si tous les liens pointent vers Best Buy. Les prix peuvent aussi manquer de fraîcheur selon les données agrégées. L’ensemble reste néanmoins agréable pour un acheteur qui cherche un conseil structuré.

Gemini a tout le catalogue !?

Gemini, de son côté, adopte une stratégie différente, plus directe. Il ne pose pas de questions complémentaires et part sur des valeurs par défaut raisonnables. L’accent est mis sur l’étendue de la base de données et sur la précision du Shopping Graph.

Ce réseau interne recense plus de 50 milliards de références produits. Les infos évoluent en continu grâce aux données des détaillants. Gemini profite aussi de son intégration profonde dans l’univers Google.

L’analyse ressemble à une recherche fluide, appuyée par des historiques de prix et plusieurs liens d’achat. On peut consulter plusieurs commerçants sans effort. Le suivi automatique des baisses de prix ajoute un confort appréciable.

Les fonctionnalités de Google Shopping amplifient cette efficacité. Il est même possible de lancer un agent IA chargé de réaliser l’achat selon vos critères. Gemini peut également appeler des magasins locaux pour vérifier la disponibilité.

Perplexity, vendeur ou conseiller ?

Perplexity préfère une présentation visuelle, pensée comme une boutique moderne. Une grille claire apparaît dès la recherche, avec notes, prix et atouts techniques affichés en premier plan.

Chaque fiche produit résume l’essentiel : forces, faiblesses ou options de mise à niveau. L’approche rappelle la navigation sur un site marchand bien optimisé. Le bouton d’achat instantané renforce cette impression.

Cette fonctionnalité repose sur des partenariats intégrés, qui ouvrent la voie à des paiements rapides. On passe donc en un clic de la comparaison à la commande. Cela apporte une vitesse appréciable pour les pressés.

Cependant, la pertinence des résultats peut varier. L’une des premières recommandations dépassait les 800 dollars demandés. Cette incohérence donne un sentiment d’imprécision. L’outil reste prometteur, mais encore en rodage dans certaines situations.

Au final, chaque assistant révèle une personnalité distincte. ChatGPT accompagne comme un conseiller posé. Gemini s’appuie sur une base solide et une intégration impressionnante. Perplexity mise sur la rapidité d’action. Ils restent utiles pour démarrer une recherche ou accélérer une sélection avant un achat.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.