Nano Banana Pro victime de son succès : Google annonce une mauvaise nouvelle

Le Nano Banana Pro cartonne tellement que Google a limité l’accès gratuit. Cette nouvelle risque d’agacer pas mal de fans qui comptaient en profiter ce week-end.

🔥 Nous recommandons Artspace ai Artspace ai est le meilleur générateur d’image pour de nombreuses raisons. Intuitif, il offre des options diversifiées pour inspirer votre créativité. Que vous soyez artiste, créateur de contenu ou simplement curieux, Artspace ai stimule l’inspiration et vous accompagne à chaque étape de votre processus visuel. J'en profite

L’outil de création IA de Google enchaîne les records d’usage. Le Nano Banana Pro attire tellement de curieux, de créatifs et de passionnés que l’entreprise vient d’annoncer une réduction des capacités offertes gratuitement. Qui plus est, Gemini 3 Pro subit lui aussi un resserrement des accès sans abonnement. Google parle d’une énorme demande, d’ajustements nécessaires et de limites révisées chaque jour.

Google freine le Nano Banana Pro

Le tout nouveau Nano Banana Pro, l’outil fun et puissant de génération d’images, fait déjà face à son premier effet succès. Google vient d’annoncer dans un document d’assistance une réduction des usages gratuits.

Ainsi, la limite passe de trois images par jour à deux seulement pour les comptes gratuits. Google explique que la “génération et l’édition d’images sur Nano Banana Pro sont très demandées”. La firme précise que ces limites peuvent encore changer, puisqu’elles sont réinitialisées quotidiennement.

Par ailleurs, ce document d’aide informe que Gemini 3 Pro, le puissant modèle IA lancé le 18 novembre, voit lui aussi son accès gratuit encadré. Les utilisateurs non payants n’ont désormais droit qu’à un accès basique. Et cela avec des limites quotidiennes susceptibles d’être modifiées à tout moment.

Google restreint l'accès gratuit à Gemini 3 Pro et Nano Banana Pro



Google a modifié les conditions d'accès gratuit à Gemini 3 Pro et Nano Banana Pro. En cause, l'engouement que ces modèles ont suscité. ✅ pic.twitter.com/AG5Hil7aIn — Alpha Tech 2.0 (@Alpha_3_0) November 28, 2025

Je vous rappelle aussi que lors de la sortie de Gemini 3 Pro, Google garantissait cinq requêtes gratuites par jour, comme avec Gemini 2.5 Pro. Aujourd’hui, cette garantie disparaît. Toutefois, si vous êtes abonné à Google AI Pro ou AI Ultra, vous conservez les 100 et 500 requêtes par jour.

Je me souviens qu’OpenAI avait aussi vécu un épisode similaire. Ils ont retardé le déploiement du générateur d’images intégré à ChatGPT pour les utilisateurs gratuits. Tellement la demande avait explosé. Mais finalement, ils ont rendu la fonctionnalité accessible à tous.

Google veut donc répéter le même schéma. Un lancement qui passionne, une demande qui dépasse les prévisions, et des limites provisoires pour garder le système stable. C’est une mauvaise nouvelle pour les créateurs occasionnels. Mais cela prouve que Nano Banana Pro fait déjà partie des outils IA les plus convoités du moment.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.