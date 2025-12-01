iPhone 17 Pro 256 Go en méga promo Cyber Monday : –330 € chez SFR, aujourd’hui seulement

Habituellement vendu 1 479 €, l’iPhone 17 Pro 256 Go chute exceptionnellement à 1 149 € chez SFR pour le Cyber Monday. Une économie totale de 330 € combinant remise immédiate, ODR et bonus reprise.

Les smartphones haut de gamme dépassent désormais allègrement les 1 200 €, rendant l’achat d’un modèle premium toujours plus difficile. Mais le Cyber Monday vient rebattre les cartes : le tout nouveau iPhone 17 Pro passe sous les 1 150 €, une anomalie dans les tarifs Apple. SFR dégaine aujourd’hui l’une des toutes meilleures offres du moment — et elle ne dure que pour cette journée.

Un iPhone pensé pour l’usage au quotidien

Avec son écran OLED Super Retina XDR 6,3’’ 120 Hz, l’iPhone 17 Pro est taillé pour le confort : Netflix en HDR, navigation ultra-fluide, luminosité qui perce même en plein soleil. Le traitement anti-reflet, nettement amélioré, fait une vraie différence au quotidien.

Côté puissance, la puce A19 Pro envoie du lourd : lancement instantané des apps, gaming sans chauffe, montage vidéo 4K, Apple Intelligence partout… rien ne le fait ralentir. La gestion thermique revue évite les surchauffes, même dans les usages intensifs.

Côté mobilité, on reste sur une journée complète d’autonomie, une charge rapide efficace et un design affiné en aluminium, avec les nouveaux coloris dont le fameux orange intense qui fait tourner les têtes.

Un photophone redoutable

L’iPhone 17 Pro excelle surtout en photo. Son trio de capteurs 48 Mpx permet de capturer des clichés nets, détaillés et lumineux, de jour comme de nuit. Le zoom optique 8x est l’un des meilleurs du marché, parfait pour réussir ses portraits et ses photos de voyage sans perte de qualité.

En vidéo, c’est simple : difficile de faire mieux. Le smartphone filme en 4K jusqu’à 120 fps, avec une stabilisation convaincante et des outils de production avancés dignes d’une caméra pro.

Une réduction impressionnante : l’iPhone 17 Pro tombe à 1 149 €

L’offre du jour fait passer l’iPhone 17 Pro de 1 479 € à 1 149 €, soit 330 € d’économie. Une baisse très rare sur un modèle Apple sorti récemment, surtout face aux prix bien plus élevés chez Amazon, Boulanger ou Cdiscount (tous autour de 1 329 €). À ce niveau-là, c’est l’une des meilleures opportunités de l’année pour un iPhone Pro.

Un achat serein chez SFR

Apple reste une valeur sûre en matière de fiabilité, de mises à jour longue durée et de performances. De son côté, SFR propose une remise immédiate, une ODR officielle et un bonus reprise parfaitement encadrés, avec livraison fiable et garantie constructeur Apple. Vous achetez en toute tranquillité.

Faut-il acheter ? Oui, clairement

Puissant, premium, excellent en photo et taillé pour durer : l’iPhone 17 Pro est un choix idéal pour les utilisateurs exigeants, qu’ils soient pros, créateurs de contenu ou simplement amateurs de belles images. À 1 149 €, c’est clairement une affaire à ne pas laisser filer : ces offres Cyber Monday disparaissent souvent en quelques heures.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.