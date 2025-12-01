POCO X7 Pro 256 Go à prix sacrifié : –49 % chez AliExpress pour le Cyber Monday

Le POCO X7 Pro 256 Go passe de 403 € à seulement 206 € grâce au code FRBF30/BFFR30. Une économie énorme de 197 €, soit presque –50 %, sur l’un des meilleurs smartphones milieu de gamme de Xiaomi.

Les smartphones de milieu de gamme flirtent souvent avec les 400 €, surtout lorsqu’ils visent les gamers ou les utilisateurs exigeants. Alors voir le POCO X7 Pro chuter sous les 210 € en post-Black Friday relève presque du miracle. AliExpress prolonge la fête et sort l’artillerie lourde : une vente flash massive, digne du Black Friday lui-même. Et comme souvent avec les deals POCO… ce genre de prix ne dure jamais très longtemps.

Le POCO X7 Pro au quotidien : rapide, fluide, fait pour jouer

Si le POCO X7 Pro séduit autant, c’est parce qu’il est taillé pour un usage intensif. Ses 8 Go de RAM et son processeur Dimensity 8400 Ultra le rendent redoutable en multitâche, capable d’enchaîner applications lourdes et jeux mobiles exigeants sans broncher. Son écran AMOLED 6,67’’ en 1,5K à 120 Hz transforme chaque session en vraie régalade : animations ultra fluides, luminosité généreuse, confort visuel sans scintillement, protection Gorilla Glass… idéal pour Netflix, TikTok ou Call of Duty Mobile.

Côté photo, Xiaomi mise sur un capteur principal 50 MP stabilisé (OIS) épaulé par un ultra grand-angle. Cela permet d’avoir des clichés nets de jour comme de nuit, et surtout des vidéos en 4K 60 fps ultra stables grâce au gyro-EIS. La caméra selfie 20 MP assure de son côté des portraits propres pour les réseaux.

L’autonomie est un vrai atout : sa batterie 6 000 mAh tient largement une longue journée d’utilisation. Et la recharge HyperCharge 90W remet le smartphone à 100 % en moins de 45 minutes. Difficile de faire mieux à ce prix.

Une réduction incroyable : le POCO X7 Pro tombe à 206 €

Le smartphone coûtait 403 € à son lancement. Avec le Cyber Monday, il fond à 206 €, soit –49 %. À ce tarif, il écrase la concurrence dans sa catégorie : difficile de trouver un modèle aussi puissant et aussi complet à moins de 300 €, encore moins autour de 200 €.

Marque reconnue, vendeur fiable

POCO – et plus largement Xiaomi – jouit d’une solide réputation sur le segment rapport qualité/prix. AliExpress assure ici la livraison rapide depuis la France, la garantie constructeur 2 ans, les retours gratuits sous 15 jours, et même le paiement en 4x PayPal. La mention “Garantie meilleur prix” confirme que tu ne trouveras pas mieux ailleurs sur cette référence.

Faut-il craquer ? Oui, surtout à ce prix-là

Le POCO X7 Pro est idéal pour les gamers, les utilisateurs multitâches et toutes les personnes qui veulent un smartphone fluide, endurant et performant sans dépasser les 250 €. Et avec une telle baisse, les stocks risquent de fondre très vite.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.