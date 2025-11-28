Xiaomi POCO F8 Ultra 12+256 Go à prix cassé : –16 % chez Amazon, il tombe à 699,90 €

Le Xiaomi POCO F8 Ultra s’affiche à seulement 699,90 € au lieu de 829,90 € sur Amazon, soit 130 € d’économie immédiate. Une belle opportunité pour s’offrir un smartphone puissant, autonome et équipé d’un appareil photo haut de gamme… sans faire exploser son budget.

Les smartphones performants dépassent désormais souvent les 900 €, et il faut grimper encore plus haut pour profiter d’un bon module photo ou d’une grosse batterie. C’est ce qui rend l’offre du POCO F8 Ultra particulièrement séduisante : un modèle complet, récent, et franchement premium qui passe sous les 700 € grâce à Amazon. Une petite exception dans un marché où les prix flambent.

Un smartphone pensé pour tous les usages du quotidien

Que vous soyez adepte de streaming, de réseaux sociaux, de photo, ou même de gaming, le POCO F8 Ultra coche absolument toutes les cases. Son grand écran AMOLED de 6,9 pouces fluide en 120 Hz offre un confort royal pour les films, les jeux, la navigation ou le multitâche.

Au quotidien, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform assure une réactivité exemplaire : les applications se lancent instantanément, les jeux tournent avec une fluidité remarquable, et les tâches lourdes ne le ralentissent jamais.

La photo n’est pas en reste : le capteur 50 MP Light Fusion 950 avec OIS capte davantage de lumière, stabilise les mouvements, et permet d’obtenir des clichés nets même en conditions difficiles. Les portraits, les vidéos et les scènes nocturnes gagnent en relief et en précision.

Et pour l’audio ? C’est Bose qui signe la partie sonore, avec un rendu clair, équilibré et puissant — idéal pour la musique et les films sans casque.

Enfin, sa batterie de 6500 mAh assure facilement plus d’une journée et demie d’utilisation, même intensive. Un vrai confort quand on passe beaucoup de temps loin d’une prise.

Une réduction impressionnante : le POCO F8 Ultra tombe à 699,90 €

Son prix officiel est de 829,90 €, mais il est actuellement affiché à 699,90 € sur Amazon, soit –16 % et 130 € de remise. À ce tarif, il devient clairement plus attractif que plusieurs concurrents du segment, souvent vendus 200 à 300 € plus cher pour des fiches techniques similaires.

Une marque solide, un vendeur fiable

POCO fait partie de la galaxie Xiaomi, réputée pour son excellent rapport qualité-prix et ses smartphones robustes. Quant à Amazon, il assure garantie 2 ans, livraison rapide et un SAV réactif. De quoi acheter en toute sérénité.

Un excellent choix pour tous les utilisateurs exigeants

Le POCO F8 Ultra est parfait pour celles et ceux qui veulent un smartphone complet : grand écran immersif, autonomie XXL, performances premium, module photo efficace et son signé Bose. À 699,90 €, c’est une offre rare qui risque de ne pas durer longtemps.

