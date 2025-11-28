Nintendo Switch OLED à 209 € seulement : prix FOU au Black Friday chez AliExpress (-120 €)

Une offre Black Friday qui fait plaisir : la Nintendo Switch OLED passe de 329 € à 209 € avec le code FRBF30 / BFFR30, soit 120 € d’économie. Une occasion rare de mettre une console culte sous le sapin… sans exploser le budget.

En 2025, les consoles premium flirtent de plus en plus avec les 400 ou 500 €. Voir la Nintendo Switch OLED tomber aussi bas relève donc de l’exception. Longtemps à 329 €, elle chute aujourd’hui à 209 € chez AliExpress pour le Black Friday — un prix jamais vu jusqu’ici. Pour un modèle encore ultra pertinent pour les familles, les joueurs nomades et les amateurs de licences Nintendo, c’est le moment rêvé.

Une console pensée pour jouer partout, tout le temps

Si la nouvelle génération lui vole la vedette, la Switch OLED reste l’une des consoles les plus polyvalentes du marché. À la maison, elle se branche au téléviseur pour lancer Mario Kart, Zelda ou Smash Bros. sur grand écran. En déplacement, elle se glisse facilement dans un sac et devient une console portable idéale pour occuper les trajets, les enfants… ou soi-même.

L’écran OLED de 7 pouces change réellement l’expérience : couleurs éclatantes, noirs parfaits, contraste infini, réactivité instantanée… Les jeux prennent une toute autre dimension, qu’il s’agisse d’un petit indé ou d’un blockbuster signé Nintendo. Les haut-parleurs revus renforcent encore l’immersion, ce qui se sent particulièrement en mode portable.

La béquille arrière, plus large et plus stable, permet de poser la console sur une table façon mini-TV, parfait pour jouer à deux en détachant simplement les Joy-Con. L’autonomie de 4 h 30 à 9 h dépend des jeux, mais reste suffisante pour alterner longues sessions et pauses.

Côté catalogue, difficile de faire mieux : Super Mario, Zelda, Pokémon, Metroid, Animal Crossing… Sans oublier les jeux multi en local ou en ligne qui rassemblent toute la famille. La mémoire interne de 64 Go se montre confortable pour stocker plusieurs titres, et l’on peut étendre jusqu’à 2 To via microSD.

Une réduction impressionnante : la Switch OLED tombe à 209 €

La Nintendo Switch OLED chute à 209 € pour le Black Friday grâce à un code inédit, une occasion rare d’offrir la console culte à prix mini juste avant Noël. À ce tarif, aucune autre console hybride ne rivalise, même dans les anciennes générations. C’est tout simplement la meilleure offre jamais vue sur la Switch OLED.

Confiance & tranquillité d’esprit

Nintendo n’a plus rien à prouver sur la fiabilité de son matériel, et AliExpress propose ici plusieurs garanties rassurantes : retour gratuit 15 jours, remboursement complet, livraison gratuite rapide avant Noël et paiement en 4× sans frais. La console bénéficie également de la garantie constructeur 2 ans.

Faut-il foncer ? Oui, clairement

Cette Switch OLED à 209 € est idéale pour les familles, les fans des licences Nintendo, les joueurs nomades ou celles et ceux qui veulent offrir un cadeau infaillible à Noël. À ce prix inédit et avec des codes limités, le stock peut s’évaporer très vite.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.