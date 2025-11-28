Samsung Galaxy S25 Ultra 1 To en promo Black Friday : –11 % chez Amazon (1359 € au lieu de 1529 €)

Le Samsung Galaxy S25 Ultra 1 To profite d’une belle offre Black Friday sur Amazon : il passe de 1529,95 € à seulement 1359 €, soit 170 € d’économie immédiate. Une opportunité rare pour mettre la main sur l’un des smartphones Android les plus premium du marché, dans sa version titanesque de 1 To.

Les smartphones ultra haut de gamme dépassent désormais allègrement les 1500 €, surtout dans leurs versions avec stockage massif. Mais Amazon fait exception à la règle en cassant le prix du Galaxy S25 Ultra 1 To, un modèle récent et suréquipé. À ce tarif, c’est l’occasion idéale de s’offrir l’un des meilleurs smartphones Android de l’année, sans avoir à payer le prix fort.

Un monstre de polyvalence pour tous vos usages

Le Galaxy S25 Ultra est taillé pour ceux qui veulent un smartphone capable de tout gérer : photo pro, gaming exigeant, travail mobile, vidéo 4K/8K, productivité avec le S Pen, etc. Son grand écran AMOLED offre un confort exceptionnel, que vous soyez en train de retoucher une photo, d’écrire une note ou de binge-watcher votre série du moment.

Grâce à Galaxy AI, le smartphone va plus loin dans l’aide à la création et au quotidien : traduction en direct, retouche intelligente des images, résumé automatique… Des outils qui font vraiment la différence à l’usage.

Côté puissance, il embarque une puce dernier cri qui assure une fluidité totale, même dans les jeux gourmands. L’autonomie reste solide et la charge rapide 25 W — chargeur inclus, ce qui devient rare — vous remet rapidement d’attaque.

Enfin, son bloc photo est l’un des plus polyvalents du marché : zoom longue portée, capteur principal ultra détaillé, night mode amélioré… De jour comme de nuit, il ne déçoit jamais.

Une réduction impressionnante : le Galaxy S25 Ultra 1 To tombe à 1359 €

Affiché récemment à 1529,95 €, le S25 Ultra chute aujourd’hui à 1359 €, soit 11 % de remise, ou 170 € de gagnés. À ce niveau de gamme, les promotions dépassent rarement les 10 %, surtout sur une version 1 To. Pour comparer : les modèles concurrents à capacité équivalente flirtent souvent avec les 1700–1800 €, même en promo.

Une valeur sûre signée Samsung

Samsung reste l’une des marques les plus fiables du marché : suivi logiciel exemplaire, construction premium en titane, écosystème complet. Acheter chez Amazon ajoute une couche de sérénité avec la garantie constructeur, un service client réactif et une livraison rapide.

Une offre à saisir pour les power users et les créateurs

Avec ses capacités photo, son intelligence embarquée et son stockage immense, le Galaxy S25 Ultra 1 To est le compagnon idéal des créateurs, pros, gamers et passionnés de tech exigeants. Une remise aussi nette sur cette version est rare… et souvent éphémère pendant le Black Friday.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.