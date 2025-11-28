Le Black Friday fait exploser les offres sur les tablettes tactiles : Samsung Galaxy Tab, iPad, Lenovo Idea Tab et bien d’autres en promotion

Le Black Friday arrive avec une pluie de promotions, surtout sur les tablettes tactiles en plein retour en force. Les modèles les plus abordables voient leurs prix chuter encore dans cette sélection de top offres.

Le marché des tablettes connaît un regain d’intérêt en 2025. Apple et Samsung dominent toujours le haut de gamme, tandis que des marques comme Xiaomi, Honor ou OnePlus proposent d’excellentes alternatives à des prix bien plus abordables.

Vous envisagez d’offrir une tablette pour les fêtes ? Ou simplement de vous faire plaisir ? Voici les meilleures offres de la Black Friday Week sur les tablettes tactiles.

Samsung Galaxy Tab S10 Plus

Sortie l’an dernier, la Samsung Galaxy Tab S10 Plus faisait encore récemment partie du haut de gamme de la marque, avant d’être remplacée par les modèles Tab S11. Elle reste toutefois une excellente tablette : grand écran AMOLED, S Pen fourni, fonctions Galaxy AI, puce MediaTek puissante et batterie de plus de 10 000 mAh. Un modèle polyvalent, idéal aussi bien pour travailler que pour se divertir.

Ses points forts :

Grand écran Dynamic AMOLED 12,4″ 120 Hz,



Puce Dimensity 9300+,



Fonctions Galaxy AI.



Au lieu de 949 €, la Galaxy Tab S10 Plus (256 Go) passe à 849 € sur le site officiel.

Sa remplaçante, la Galaxy Tab S11 11 pouces, bénéficie également d’une réduction, affichée à 670,93 €, soit –25 %.





Apple iPad Air M3 11 pouces

La nouvelle génération d’iPad Air impressionne avant tout par sa puissance. Sous son format compact de 11 pouces se cache la puce M3, capable de transformer la tablette en véritable station de travail dès qu’on y associe un clavier Bluetooth. Le tout avec la qualité de finition propre à Apple.

Les atouts de l’iPad Air M3 :

La puce M3 , ultra performante,



, ultra performante, Large compatibilité avec les accessoires,



Excellent équilibre entre prix, performances et polyvalence.



L’iPad Air M3 (11″, 128 Go), lancé à 719 €, tombe aujourd’hui à 539,10 € sur Amazon.

Encore mieux : il est proposé à 454,99 € sur Rakuten avec le code promo BLACK15.

Apple iPad (2025)

Tandis que l’iPad Pro M5 occupe le devant de la scène, Apple continue de proposer un modèle plus accessible et largement suffisant pour la majorité des usages : l’iPad “grand public”. Fiable, polyvalent, durable, il s’appuie désormais sur la puce A16.

Les points forts de l’iPad (2025) :

Écran Liquid Retina 11″,



iPadOS et son écosystème d’applications



et son écosystème d’applications Puce A16 polyvalente et efficace.



Initialement vendu 399 €, l’iPad (2025, A16) passe aujourd’hui à 324 € sur Rakuten avec le code BLACK15.

Honor MagicPad 2

On les croyait dépassées, promises à rester dans l’ombre des iPad sans jamais réduire l’écart. Et puis, progressivement, des marques comme Lenovo, OnePlus ou Honor sont revenues dans la course. Avec des tablettes plus puissantes, mieux pensées, enrichies de fonctions IA et taillées pour la productivité. La MagicPad 2 illustre parfaitement cette nouvelle dynamique : format fin, écran lumineux et fiche technique solide.

Points forts de la Honor MagicPad 2 :

Écran OLED 12,3″ 3K à 144 Hz,



à 144 Hz, Snapdragon 8s Gen 3 + 12 Go de RAM + 256 Go de stockage,



12 Go de RAM + 256 Go de stockage, Batterie 10 050 mAh et huit haut-parleurs.



Lancée à 599 €, la MagicPad 2 tombe à 399,90 € en boutique officielle avec le code promo AP2BF.

Pack Lenovo Idea Tab Pro + stylet + clavier

La Lenovo Idea Tab Pro 12,7″ est une tablette grand format parfaite pour la productivité, surtout dans ce pack complet avec stylet et clavier. Son écran 3K est un vrai atout, tout comme la puce Dimensity 8300 épaulée par 8 Go de RAM, qui assure fluidité et polyvalence. L’autonomie solide vient compléter le tableau.

Points forts de la Lenovo Idea Tab Pro :

Grand écran LTPS 12,7″ 3K 144 Hz,



12,7″ 3K 144 Hz, Son immersif avec 4 haut-parleurs JBL Dolby Atmos,



avec 4 haut-parleurs JBL Dolby Atmos, Puissance du MediaTek Dimensity 8300.



Le pack complet est proposé à 299,99 € au lieu de 550 € chez Darty



On retrouve aussi la version Idea Tab 11 avec clavier + stylet à 169,99 € (au lieu de 229,99 €) à la Fnac, ou la tablette seule avec stylet à 159 € sur Amazon.

