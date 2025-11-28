Stranger Things : cette IA peut-elle deviner la fin de la saison 5 ?

Vous brûlez de savoir comment va se terminer la saison 5 de Stranger Things ? Une IA pourrait bien écourter votre attente en dévoilant les scénarios les plus probables.

Stranger Things est l’une des séries les plus attendues au monde, surtout pour cette saison 5 qui doit boucler l’histoire. Là, c’est indéniable. À chaque annonce ou teaser, les réseaux sociaux explosent et les théories s’empilent. Ce qui suit devrait donc satisfaire les fans impatients. Car une IA s’invite dans la partie en tentant de deviner comment se terminera la saison 5. Je vous explique comment

Ce projet vient de Neo4j, une startup californienne spécialisée dans les graphes de données. Leur nouvelle création s’appelle HopperGraph, en hommage à Jim Hopper. Elle fonctionne comme un mélange entre un moteur d’analyse, une carte mentale géante et une loupe braquée sur l’imaginaire collectif des fans.

Ever imagined how your favorite TV show ends?



Be honest…you’ve probably played out a dozen finales in your head.



What if you could actually predict how the end of #StrangerThings will unfold👀? Not with magic, but with graphs!



We’re excited to introduce you to #HopperGraph,… pic.twitter.com/iGATi3zc5U — Neo4j (@neo4j) November 19, 2025

L’IA avale une quantité incroyable de théories pour tenter de deviner la fin la plus probable. Et quand je dis incroyable, ce n’est pas une exagération. Car, Neo4j a importé 150 000 publications Reddit. De quoi donner un léger mal de tête à n’importe quel humain normalement constitué.

En principe, HopperGraph relie personnages, événements, arcs narratifs et prédictions. Le tout se croise, se recoupe et se superpose. Cela pour former un graphe immense, une sorte de toile d’araignée narrative où chaque point peut potentiellement mener à la conclusion finale.

Le but n’est pas seulement de repérer les théories les plus populaires. L’IA cherche aussi les plus plausibles. Elle analyse l’historique des communautés. Cette innovation détecte aussi celles qui, par le passé, ont souvent vu juste. Puis elle réduit au silence les théories farfelues qui n’ont jamais tenu debout. Adieu les scénarios où Will est secrètement un alien ou où Joyce pilote un Mécha géant. Si si, il y en avait.

Des prédictions choc

Le moins qu’on puisse dire, c’est que les prévisions de l’IA ne respirent pas la joie. Si HopperGraph a vu juste, la saison 5 de Stranger Things s’annonce bien plus sombre que prévu. Et pour Hawkins, c’est mal parti.

La théorie qui domine est brutale. La ville serait entièrement engloutie par le monde à l’envers. Pas juste fissuré, ni juste corrompu. Il s’agit d’une submersion totale. L’affrontement final opposerait Eleven, Max et Will à Henry/Vecna et au Flagelleur mental.

C’est une bataille psychique d’une ampleur inédite. Mais ce n’est pas la partie la plus violente. Selon l’IA, Will pourrait se sacrifier. Oui, encore lui. Beaucoup de théories misent aussi sur la mort de Mike ou Steve.

Et maintenant, la vraie question est quand saura-t-on si l’IA a frappé juste ? Netflix a déjà dévoilé les quatre premiers épisodes. Les trois suivants arriveront le 25 décembre 2025. Parfait pour un Noël ambiance monde à l’envers.

Quant à l’ultime épisode, il tombera le 31 décembre. Une excuse idéale pour esquiver la soirée du Nouvel An et rester devant l’écran. C’est à ce moment-là qu’on découvrira si HopperGraph avait tout compris

