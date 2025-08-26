Netflix House : un parc d’attractions Stranger Things, Mercredi, Squid Game…

Netflix House ouvrira ses portes ce 12 novembre à Philadelphie et le 11 décembre 2025 à Dallas. Une troisième localisation est déjà programmée à Las Vegas pour 2027.

Netflix House est un espace permanent, gratuit, où les mondes de ses séries et films prennent vie. Plus de 100 000 pieds carrés se transforment en terrain de jeu immersif, avec des expériences interactives accessibles toute l’année. Les décors s’inspirent de hits comme Wednesday, Squid Game, One Piece ou Stranger Things. Bref, l’écran s’ouvre et la fiction devient réalité.

Jeux, VR, grand écran et saveurs

Netflix House s’inspire de plus de 40 expériences lives passées pour bâtir ce concept hybride. Les installations immersives sortent tout droit de Wednesday, Squid Game, One Piece, Stranger Things, KPop Demon Hunters, Love is Blind, Sakamoto Days ou encore la franchise Knives Out Mystery.

Ces événements pilotes ont servi de terrain d’essai pour affiner le projet. Ils permettre aussi aux fans, quel que soit leur âge, de devenir les héros de leurs séries préférées.

Outre les décors, le site propose un large éventail d’activités payantes. Le tout s’accompagne d’une offre culinaire pensée pour prolonger l’aventure avec Netflix Bites. Un restaurant décontracté qui sert plats, boissons et cocktails inspirés des personnages et univers cultes de la plateforme.

Adjacente à cela, une boutique propose des produits exclusifs, comme les célèbres t-shirts Hellfire Club de Stranger Things. Le TUDUM Theater complète l’offre avec des projections et événements communautaires. Cet espace propose des visionnages de films, des soirées trivia, des repas accompagnés de projections et des apparitions spéciales d’artistes.

Toujours en mouvement, Netflix House mettra à jour ses activités et installations pour les retours la découverte de nouvelles aventures.

Les aventures des premiers sites Netflix House

À Philadelphie, Netflix House prend ses quartiers au King of Prussia Mall. Parmi les attractions phares, Wednesday: Eve of the Outcasts plonge les visiteurs dans un carnaval scolaire tordu. Jeux macabres et frissons garantis !

S’ajoute One Piece : Quest for the Devil Fruit, une chasse effrénée contre les Marines et les méchants pour mettre la main sur un fruit du démon. Les expériences se poursuivent avec Netflix Virtuals, qui déclinent en réalité virtuelle les univers de Stranger Things, Squid Game et Rebel Moon.

Et pour une touche plus légère, Top 9 propose un minigolf de neuf trous inspiré de séries comme Bridgerton, Is It Cake, WWE ou Stranger Things, où la technologie high-tech se mêle au fun.

À Dallas, au cœur de la Galleria Dallas, l’ambiance se fait plus sombre et intense. Stranger Things : Escape the Dark entraîne les participants dans les ruines de Hawkins pour sauver des disparus tout en échappant à d’inquiétantes créatures.

Squid Game : Survive the Trials recrée les épreuves machiavéliques de la série, face au Front Man et à des choix de loyauté parfois douteux.

Plus ludique, Netflix RePLAY transforme l’espace en salle de jeux géante. Cette expérience mêlant défis physiques, salles immersives et jeux rétro inspirés de Floor Is Lava, Love Is Blind, Army of the Dead et Big Mouth. Coopération ou compétition amicale, à chacun sa stratégie.

Le troisième site à Las Vegas en 2027 s’installera au BLVD Las Vegas sur le Strip. Peu de détails pour l’instant, mais l’emplacement promet une expérience alignée sur l’énergie flamboyante de la ville.

Les billets pour les expériences payantes de Philadelphie seront disponibles dès le 17 octobre, puis le 18 novembre pour Dallas. Rejoingnez la liste d’attente sur netflixhouse.com pour profiter d’un accès anticipé.

