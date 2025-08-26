Coup de tonnerre ! Meta s’allie à MidJourney : quel impact pour l’IA et les réseaux sociaux ?

Alexandr Wang, directeur de l’IA chez Meta, annonce officiellement un partenariat stratégique avec la start-up MidJourney.

Le géant des réseaux sociaux mise sur l’IA générative pour enrichir ses produits et services. Grâce à la licence de la « technologie esthétique » de MidJourney, Meta pourra transformer de simples requêtes textuelles en images saisissantes. Gare à OpenAI et à Google, ça promet du spectacle.

1/ Today we’re proud to announce a partnership with @midjourney, to license their aesthetic technology for our future models and products, bringing beauty to billions. — Alexandr Wang (@alexandr_wang) August 22, 2025

Meta choisit MidJourney, sans sortir le chéquier cette fois

Cette annonce survient alors que Meta a récemment réorganisé ses activités d’IA sous la bannière Superintelligence Labs. Cette réorganisation faisait suite au départ de plusieurs cadres et à l’accueil mitigé réservé à Llama 4.

Ainsi, l’alliance avec MidJourney semble promettre un nouveau souffle. On peut se réjouir que Mark Zuckerberg ait choisi une approche collaborative plutôt qu’un rachat agressif.

MidJourney, référence incontournable dans l’IA générative d’images, s’est fait une bonne réputation dans la création de visuels esthétiquement aboutis. Dans ce domaine, la start-up représente un concurrent de taille, même pour les géants de la tech.

MidJourney gagne en visibilité

L’intégration de MidJourney dans les plateformes Meta permet d’optimiser la création de contenus tout en réduisant les coûts. Les créateurs et les annonceurs pourront produire des visuels plus rapidement, plus esthétiques et parfaitement adaptés à leurs besoins.

L’accord dépasse la simple intégration technologique. Il ouvre une collaboration étroite entre les équipes de recherche des deux sociétés, visant à développer des fonctionnalités créatives pour les utilisateurs finaux et les professionnels du marketing.

MidJourney ressort également gagnant de ce partenariat, sa technologie touchant désormais un public mondial et offrant une visibilité sans précédent. La start-up conserve son indépendance !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.