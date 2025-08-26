Donkey Kong Bananza – Comment surmonter les problèmes de performance ?

Star de l’été 2025, Donkey Kong Bananza a été l’un des événements majeurs de l’année pour les fans d’aventure 3D et de jeu de plateforme. Ce titre, exclusif à la Switch 2 lancé le 17 juillet, a suscité un immense engouement. Cependant, dès les premières heures de jeu, des problèmes de performance sont apparus. Nous allons explorer l’origine de ces problèmes et vous donner des astuces pour en tirer le meilleur parti.

Pourquoi des ralentissements apparaissent-ils dans Donkey Kong Bananza ?

Les ralentissements observés dans Donkey Kong Bananza trouvent leur origine dans des choix technologiques. Le jeu repose, en effet, sur la technologie de mise à l’échelle AMD FSR1 (FidelityFX Super Resolution 1.0). Il s’agit d’une solution jugée obsolète par les experts. Certains d’entre eux ont souligné que la Switch 2 dispose pourtant du matériel nécessaire pour exploiter le DLSS de NVIDIA, bien plus performant.

Hérité d’un développement commencé il y a huit ans, ce choix technique pour la première Switch, a été conservé. Entre temps, le changement de plateforme en cours de production n’arrange pas les choses. Les développeurs se sont résignés afin de ne pas compromettre l’intégration du moteur voxel et des effets de destruction environnementale avancés.

Ce compromis technique se traduit par une résolution dynamique limitée. C’est particulièrement le cas en mode dock, où le jeu oscille entre 1080p et 1200p. Lors des combats de boss ou des séquences d’animation complexes, la fréquence d’images chute parfois brutalement de 60 FPS à 30 FPS.

En mode portable, la résolution native de l’écran masque partiellement ces défauts, mais le framerate reste instable. Cela vient notamment d’une V-Sync à double tampon et d’une implémentation VRR incomplète. Ces fluctuations sont d’autant plus perceptibles dans les environnements riches en particules, comme les grottes profondes ou les zones de collecte massive de bananes.

Face à ces limites, plusieurs ajustements permettent d’améliorer l’expérience sans renoncer à l’immersion. Le jeu propose depuis la mise à jour 1.2 un mode Performance qui réduit les effets visuels superflus, notamment les ombres dynamiques et les particules secondaires. Ce mode est particulièrement utile dans les zones comme Le Cratère Chantant ou La Caverne Cristalline, où les effets lumineux et les textures détaillées sollicitent fortement le GPU.

En mode dock, certains joueurs ont constaté que la qualité visuelle sur grand écran accentue les défauts de l’image. Le flou sur les bords et le lissage excessif dû au SMAA deviennent évidents. Il faut alors adapter les paramètres graphiques en fonction des zones traversées. Cela signifie réduire la distance d’affichage dans les niveaux ouverts ou ajuster la luminosité dans les strates souterraines. Cette astuce maintient une jouabilité constante. En mode portable, la résolution native de l’écran offre une meilleure cohérence visuelle, même si les baisses de framerate persistent dans les séquences les plus chargées.

Adapter sa façon de jouer pour contourner les moments critiques

Au-delà des réglages techniques, la manière de jouer peut influencer la fluidité. Lors des affrontements avec Pauline ou des phases de transformation, il faut éviter d’enchaîner trop d’actions simultanées. Cela limite les pics de charge. Dans les niveaux comme Le Temple des Échos, ralentir volontairement le rythme ou contourner temporairement certains groupes d’ennemis aide à préserver les ressources de la console.

L’utilisation des pouvoirs spéciaux, comme la transformation en éléphant ou en autruche, peut être modulée selon les zones pour éviter les surcharges d’animation. En coopération, la coordination entre les deux joueurs devient essentielle. Il faut répartir les rôles ou alterner les actions permet de fluidifier l’expérience. Ces stratégies sont largement partagées sur les forums spécialisés. Elles montrent que l’adaptation du gameplay est aussi efficace que les réglages techniques pour surmonter les ralentissements sur Donkey Kong Bananza .

Quel est l’impact du hardware sur les performances de Donkey Kong Bananza ?

La Switch 2, bien qu’équipée d’un GPU AMD custom et de 12 Go de RAM, montre ses limites dans Donkey Kong Bananza. Cela se constate lorsque plusieurs éléments dynamiques interagissent simultanément. Les ralentissements sont particulièrement marqués dans les niveaux détaillés comme Le Gouffre de Banandium ou La Fosse aux Fossiles, où les textures haute définition, les effets de lumière et les animations complexes se combinent.

Le choix de ne pas exploiter le DLSS, pourtant intégré à la console, a été critiqué par des experts reconnus. Beaucoup d’entre eux estiment que l’équilibre entre qualité visuelle et fluidité aurait pu être mieux géré. Il fallait adapter le jeu aux nouvelles fonctionnalités de la Switch 2.

Cette décision, motivée par un long développement et des contraintes techniques héritées de la première Switch, a laissé un sentiment mitigé chez les joueurs. Ils attendaient un saut technologique plus net pour une exclusivité aussi attendue.

Réinventer l’expérience grâce à la communauté et aux correctifs futurs

La communauté joue un rôle central dans l’évolution du jeu. Depuis le lancement, les forums comme Reddit r/NintendoSwitch2 ou Discord Bananza France regorgent de témoignages et de configurations optimisées. Ces retours ont déjà permis à Nintendo de corriger plusieurs bugs liés au mode coopératif et à l’affichage des bananes dorées.

La mise à jour 1.2 a apporté des améliorations notables. Puis, un mode Performance Boost est actuellement en test, avec une sortie envisagée pour octobre 2025. Par ailleurs, le Bananza Speedrun Challenge, organisé du 6 au 8 septembre à Berlin, encourage les joueurs à repousser les limites du gameplay et à partager leurs astuces. Cette dynamique communautaire, couplée à l’écoute active des développeurs, laisse espérer une optimisation progressive du jeu, à la hauteur de son ambition artistique et de son héritage vidéoludique.

FAQ : questions fréquentes sur Donkey Kong Bananza

Le développement de Donkey Kong Bananza a débuté en 2017, peu après la sortie de Super Mario Odyssey. L’idée initiale était de créer une suite spirituelle de Donkey Kong 64 et s’inspire des grands mondes explorables. L’équipe de développement a mis du temps à trouver la bonne direction artistique et le bon moteur de jeu.

Plusieurs prototypes ont été créés et abandonnés. La décision de passer d’un monde linéaire à un monde semi-ouvert a été prise en cours de production, ce qui a rallongé les délais. Le projet est resté secret jusqu’en 2024, date à laquelle le public a eu un premier aperçu de son ambition. Le long cycle de développement est l’une des raisons pour lesquelles l’équipe a dû faire des choix techniques qui ont été critiqués, comme l’utilisation de l’AMD FSR1.

Le jeu propose-t-il de nouvelles mécaniques de jeu en plus de la plateforme classique ?

Oui. Donkey Kong Bananza introduit plusieurs mécaniques innovantes. Le jeu présente un mode « furie » qui est activé après avoir collecté un certain nombre de bananes. Dans ce mode, Donkey Kong et ses compagnons deviennent temporairement invincibles et leur force augmente, ce qui permet de détruire de plus grandes parties du décor. Le jeu comporte également des séquences de course-poursuite à dos d’animaux. Chaque animal dispose de compétences uniques, par exemple l’éléphant qui peut foncer sur les murs ou la salamandre qui peut glisser sur des surfaces gelées. Enfin, les puzzles basés sur la musique sont un ajout original, ils nécessitent de suivre le rythme pour progresser.

Quel est le rôle de Pauline et de Diddy Kong dans l’histoire ?

Dans Donkey Kong Bananza, Pauline n’est pas la demoiselle en détresse qu’elle était dans le jeu d’arcade original. Elle est une urbaniste qui explore le monde souterrain afin de découvrir des civilisations perdues et d’y trouver un moyen de stabiliser la terre. Son rôle est d’aider Donkey Kong à trouver les pièces de collection qui sont nécessaires à l’activation des portes antiques. Diddy Kong, quant à lui, est le compagnon agile. Sa présence est essentielle pour atteindre les zones cachées, et sa vitesse est une aubaine lors des courses-poursuites. La synergie entre les personnages est au cœur de l’aventure.

La bande sonore de Donkey Kong Bananza est un hommage aux jeux précédents. Elle a été composée par un musicien de talent qui a su s’inspirer du travail de David Wise, le compositeur de la saga Donkey Kong Country. La musique est dynamique et s’adapte en fonction des actions du joueur. Par exemple, lorsque les personnages se trouvent dans le monde souterrain, les thèmes musicaux rappellent les morceaux classiques des précédents jeux de Donkey Kong. Les thèmes musicaux changent également de manière subtile en fonction des zones que les personnages explorent.

Quelles sont les options de multijoueur disponibles ?

En plus du mode coopératif en local, Donkey Kong Bananza propose un mode multijoueur en ligne qui permet aux joueurs de s’affronter lors de défis. Les classements mondiaux permettent aux joueurs de se comparer les uns aux autres pour savoir qui est le meilleur joueur. Le mode en ligne ne propose pas de mode coopératif. Il se limite aux défis pour éviter de surcharger les serveurs.

