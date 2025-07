FreeSync d’AMD : une solution simple et efficace pour un affichage fluide

Lancée en 2015, la technologie FreeSync d’AMD améliore l’affichage des jeux en synchronisant le taux de rafraîchissement de l’écran avec la carte graphique. Elle élimine les problèmes de déchirure d’image et de saccades, pour offrir une expérience plus fluide et agréable. Le tout à un prix accessible.

FreeSync, la réponse d’AMD aux problèmes d’affichage

Lancée par AMD en 2015, FreeSync est une technologie d’affichage conçue pour améliorer l’expérience visuelle, en particulier dans les jeux vidéo. Son rôle principal est de synchroniser dynamiquement le taux de rafraîchissement de l’écran avec le nombre d’images par seconde (FPS) généré par la carte graphique. Son utilité ? Éliminer deux effets indésirables bien connus des gamers, à savoir le screen tearing et le stuttering.

Contrairement à un écran classique qui fonctionne à une fréquence fixe (généralement 60 Hz ou 144 Hz), un écran compatible FreeSync ajuste sa cadence image par image, en temps réel.

Par exemple, si votre carte graphique envoie 75 images par seconde, ce type d’écran s’aligne automatiquement à 75 Hz. Si le framerate chute à 58 ou grimpe à 120, l’écran suit instantanément.

L’un des principaux atouts de FreeSync réside dans sa flexibilité. Il s’agit d’une technologie ouverte, basée sur les standards de transmission vidéo existants comme HDMI ou DisplayPort.

FreeSync ne nécessite par ailleurs aucun module propriétaire à intégrer dans le moniteur. Cette absence de composants dédiés réduit considérablement les coûts de fabrication, tout en simplifiant la conception des écrans compatibles. Les fabricants peuvent ainsi proposer une large gamme de modèles FreeSync, du plus abordable au plus performant, sans contrainte technique lourde.

Cette accessibilité fait de FreeSync une solution particulièrement intéressante pour les joueurs soucieux de leur budget.

Utiliser FreeSync avec une carte Radeon et un écran compatible

Deux éléments sont indispensables pour utiliser FreeSync : un écran compatible et une carte graphique (ou APU) compatible.

L’écran doit prendre en charge VESA Adaptive-Sync via DisplayPort 1.2a ou une version récente de HDMI. Cette compatibilité est précisée dans les fiches techniques, sous les mentions « FreeSync » ou « Adaptive-Sync ».

Côté carte graphique, il faut une AMD Radeon basée sur l’architecture GCN 2.0 ou plus récente. Cela comprend les séries RX 400, RX 500, RX Vega, RX 5000, RX 6000 et RX 7000.

Les APU AMD récents sont aussi compatibles. Il faut simplement installer la dernière version du pilote AMD Radeon Software (Adrenalin) pour activer FreeSync.

L’activation se fait en plusieurs étapes. D’abord, dans le menu OSD de l’écran, il faut activer le mode FreeSync ou VRR. Ensuite, s’assurer que le port DisplayPort est réglé en mode 1.2 ou supérieur. Pour les connexions HDMI, vérifier que le câble et le port supportent le VRR.

Sur le PC, ouvrir le panneau de configuration Radeon Software. Aller dans l’onglet « Affichage » et activer l’option « AMD FreeSync ». Elle est souvent activée par défaut après installation des pilotes. Il est conseillé de désactiver tout mode V-Sync logiciel ou « Anti-lacune » dans les paramètres du moniteur, qui pourrait interférer.

FreeSync fonctionne uniquement en mode plein écran. Les applications en fenêtre ou en mode bordure ne bénéficient pas de la synchronisation. Le système détecte automatiquement la compatibilité et active le VRR quand les conditions sont réunies.

Une gamme de certifications pour différents usages

AMD distingue trois niveaux de certification : FreeSync Basique, FreeSync Premium, et FreeSync Premium Pro.

FreeSync Basique est le niveau d’entrée. Il garantit la compatibilité avec Adaptive-Sync, mais sans exigences strictes sur la fréquence minimale. La plage VRR est généralement comprise entre 40 et 60 Hz. Le LFC (Low Framerate Compensation) est optionnel. Ce niveau convient aux utilisateurs occasionnels. Il ne prend pas en charge la HDR (High Dynamic Range).

FreeSync Premium demande une fréquence minimale de 120 Hz en 1080p. Le LFC est obligatoire. Cela veut dire que si le nombre d’images par seconde (FPS) descend sous la plage VRR, l’écran duplique des images pour garder une animation fluide. Ce niveau s’adresse aux joueurs exigeants, qui veulent une latence plus faible et des transitions rapides à l’écran.

FreeSync Premium Pro ajoute la prise en charge obligatoire de la HDR avec une latence réduite. Cela signifie que l’écran est capable de restituer une large gamme de couleurs et de contrastes, tout en maintenant une réactivité optimale, même lors de l’affichage de contenus HDR.

La certification AMD a pour objectif de garantir que les performances annoncées — plage de rafraîchissement variable (VRR), prise en charge du LFC, qualité HDR — sont effectivement respectées. Elle assure ainsi que l’écran a été testé et validé selon les critères définis par AMD. Pour aider les consommateurs à faire un choix éclairé, une liste officielle des moniteurs certifiés est disponible sur le site d’AMD.

Une réponse technologique aux limites de la V-Sync

L’un des principaux avantages de FreeSync pour les joueurs est l’élimination du screen tearing — un effet visuel désagréable où l’image semble déchirée horizontalement. Ce phénomène se produit lorsqu’il y a un décalage entre le nombre d’images générées par la carte graphique et le taux de rafraîchissement de l’écran. FreeSync supprime ce problème en synchronisant précisément les deux flux : chaque image est affichée au bon moment, dans son intégralité.

Autre atout majeur : la réduction du stuttering, ou saccades visuelles. Ce phénomène survient notamment lorsque le framerate varie autour de la fréquence native de l’écran, par exemple entre 55 et 65 FPS sur un moniteur 60 Hz. Dans ce cas, les images ne sont pas diffusées de manière régulière, ce qui entraîne des à-coups perceptibles. En ajustant dynamiquement la fréquence de l’écran à celle du GPU, FreeSync garantit une fluidité constante, sans rupture visuelle.

FreeSync offre également un net avantage sur les technologies plus anciennes comme la V-Sync. Cette dernière impose à la carte graphique d’attendre que l’écran soit prêt à afficher une nouvelle image, ce qui peut générer du lag (retard à l’affichage) ou accentuer les saccades lorsque le framerate chute. À l’inverse, FreeSync affiche chaque image dès qu’elle est prête, sans attente ni décalage.

En pratique, cela se traduit par une expérience de jeu bien plus agréable, notamment dans les titres rapides ou compétitifs. Les mouvements sont plus fluides, la réactivité est optimale, et l’immersion visuelle est renforcée. Pour les joueurs exigeants, FreeSync constitue ainsi un gain de confort et de performance tangible — sans surcoût matériel.

Deux approches de la synchronisation adaptative

Lancé par NVIDIA en 2013, G-Sync repose sur un module matériel propriétaire intégré dans l’écran. Ce composant permet une gestion fine de la VRR, notamment à basse fréquence, tout en réduisant efficacement le ghosting (flou de mouvement). Cette précision a toutefois un inconvénient : la présence du module augmente le prix de fabrication. Ce qui rend les écrans G-Sync sensiblement plus chers.

FreeSync, de son côté, s’appuie sur le standard ouvert Adaptive-Sync, intégré à la norme DisplayPort et, plus récemment, à HDMI. Aucun composant dédié ni licence n’est requis. Cela réduit les coûts et permet aux fabricants d’intégrer la technologie sur une large gamme d’écrans.

En pratique, les performances offertes par G-Sync et FreeSync sont aujourd’hui très proches. Latence, fluidité, réactivité : les différences sont minimes pour la majorité des utilisateurs. Le principal écart reste lié à la gestion du ghosting et à la stabilité des très basses fréquences.

Grâce à son module dédié, G-Sync assure une régularité optimale dans toutes les situations. FreeSync, en revanche, dépend davantage de la qualité du moniteur : certains modèles haut de gamme égalent G-Sync, d’autres non.

Côté connectique, FreeSync fonctionne aussi bien via DisplayPort que HDMI. G-Sync, historiquement limité au DisplayPort, s’est élargi à certaines implémentations HDMI sur les versions Ultimate ou Compatible.

FreeSync Premium Pro, de son côté, prend en charge la HDR sans composant supplémentaire. En revanche, G-Sync Ultimate requiert un module spécifique pour gérer la HDR, ce qui augmente le prix des écrans concernés.

Enfin, FreeSync dépasse désormais le seul univers du PC. Les consoles Xbox One S, One X et Series X|S le prennent en charge via HDMI 2.0 ou 2.1, à condition d’avoir un téléviseur compatible et d’activer le mode VRR dans les réglages.

