Black Friday Week : les smartphones au meilleur rapport qualité-prix (moins de 500 €) sont encore plus accessibles

Le véritable Black Friday arrive à grands pas, mais cela fait déjà plusieurs semaines que les bonnes affaires s’enchaînent dans l’univers des smartphones. Que ce soit pour vous faire plaisir ou pour gâter un proche, plusieurs modèles habituellement haut de gamme passent désormais sous la barre symbolique des 500 €. Une occasion rare de profiter de performances premium à prix réduit.

Avec le lancement de la Black Friday Week, les marchands dévoilent leurs premières offres fortes, et les réductions commencent déjà à se multiplier sur les smartphones les plus populaires du moment. Si vous recherchez un modèle offrant un excellent rapport qualité/prix sous la barre des 500 €, c’est tout simplement le moment idéal : les opportunités sont nombreuses et particulièrement intéressantes. Découvrez sans plus attendre notre sélection des meilleures offres.

Samsung Galaxy S25

Le Samsung Galaxy S25 fait partie des derniers modèles haut de gamme du constructeur sud-coréen. Polyvalent et performant, il excelle sur tous les aspects : puissance, qualité photo, autonomie confortable et interface soignée.

Ses principaux atouts :

Un format compact et agréable en main ,



, D’excellentes performances globales,



Un écran AMOLED de 6,2 pouces, 120 Hz et très lumineux.



Affiché habituellement à 959 €, le Samsung Galaxy S25 tombe aujourd’hui à 499 € chez Orange, grâce notamment à un bonus reprise de 150 €.

Google Pixel 10

Le Pixel 10 représente le meilleur du savoir-faire Google. Élégant, robuste et confortable en main, il mise sur une expérience logicielle ultra poussée grâce à l’IA, et reste l’un des meilleurs smartphones photo de l’année. Si vous attendiez un bon prix pour succomber, c’est le moment.

Les atouts du Google Pixel 10 :

Un écran de 6,3 pouces très lumineux,



très lumineux, 7 ans de mises à jour de sécurité et de nouvelles fonctionnalités,



de nouvelles fonctionnalités, Une qualité photo parmi les meilleures du marché



Habituellement vendu 899 €, le Pixel 10 passe à 535,89 € sur Amazon, incluant un bonus reprise de 100 €.

OnePlus 13R

Version plus abordable du OnePlus 13, le OnePlus 13R s’impose comme un excellent milieu de gamme. Il offre une autonomie remarquable et une puce suffisamment puissante pour gérer sans effort le multitâche comme les applications exigeantes.

Ses points forts :

Un design élégant associé à un écran résistant,



associé à un écran résistant, Plus de 30 heures d’autonomie,



La puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 pour des performances optimisées.



Initialement proposé à 769 €, le OnePlus 13R est actuellement disponible à 519 € sur le site officiel.

Xiaomi Poco F7 Ultra

Positionné entre le milieu de gamme et le haut de gamme, le Xiaomi Poco F7 Ultra fait partie de ces smartphones qui offrent des performances premium pour un prix très raisonnable. Puissant, fluide et sans véritables concessions, il bénéficie en plus d’une belle réduction. Les performances relevées par nos testeurs grâce à son Snapdragon 8 Elite, associées à une promotion agressive, devraient finir de vous convaincre.

Les points forts du Xiaomi Poco F7 Ultra :

L’excellente puissance du Snapdragon 8 Elite,



Deux capteurs de 50 Mpx dont un téléobjectif x2,5,



dont un téléobjectif x2,5, De nombreuses fonctions IA grâce à HyperOS 2.0.



Lancé à 753 €, le Poco F7 Ultra (256 Go) tombe aujourd’hui à 442,99 € sur AliExpress (expédié depuis la France) avec le code promo BFFR70.

Motorola Edge 60 Neo

Sous son design fin (8,09 mm) et léger (174 g), le Motorola Edge 60 Neo embarque un SoC MediaTek Dimensity 7400, pensé davantage pour la polyvalence et la stabilité que pour les records de benchmark. Associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, il offre une expérience fluide au quotidien et se révèle particulièrement agréable en multitâche.

Les atouts du Motorola Edge 60 Neo :

Un design compact, élégant et certifié IP69/IP68,



Un écran pOLED de 6,36 pouces LTPO jusqu’à 120 Hz,



LTPO jusqu’à 120 Hz, Un bloc photo polyvalent, avec capteur principal Sony.



Proposé initialement à 499 €, le Motorola Edge 60 Neo chute aujourd’hui à 299 € sur Amazon.

Nothing CMF Phone 2 Pro

Certaines promotions pré-Black Friday font particulièrement plaisir, et la réduction sur le CMF Phone 2 Pro en fait clairement partie. Déjà proposé à un tarif attractif, ce smartphone se distingue par son écran AMOLED lumineux, sa bonne autonomie, ses performances équilibrées et une vraie polyvalence photo. Si vous cherchez un smartphone efficace à petit prix, c’est une excellente option.

Les points forts du CMF Phone 2 Pro :

De très bonnes performances photo pour ce prix,



Un écran AMOLED flexible de 6,77 pouces 120 Hz,



Une autonomie confortable d’une journée et demie.



Lancé à 259 €, le CMF Phone 2 Pro est désormais disponible à 209 € sur Amazon.

Samsung Galaxy A56

Lancé en début d’année, le Samsung Galaxy A56 s’impose comme un milieu de gamme particulièrement équilibré. Son design fin et soigné, son grand écran de qualité et l’interface One UI toujours aussi fluide en font un smartphone très agréable au quotidien.

Les points forts du Samsung Galaxy A56 :

Un écran 6,7″ Super AMOLED à 120 Hz,



à 120 Hz, Charge rapide 45 W ,



, One UI avec 6 ans de mises à jour.



Affiché à 549 € au lancement, le Galaxy A56 (256 Go) tombe aujourd’hui à 257,62 € sur AliExpress avec le code promo BFFR40.

Google Pixel 9a

Bien qu’il représente l’entrée de gamme chez Google, le Pixel 9a se place clairement comme un excellent milieu de gamme sur le marché. Il bénéficie de toute la puissance des services Google, notamment les fonctionnalités IA avancées en photo. À ce prix, il fait partie des options les plus fiables sous la barre des 500 €.

Les points forts du Google Pixel 9a :

Performances photo améliorées grâce à l’IA + Gemini ,



, Écran pOLED 6,3 pouces lumineux et 120 Hz,



et 120 Hz, 7 ans de mises à jour.



Vendu seul à 549 €, il est actuellement proposé à 389,99 € sur Cdiscount.

Honor 400 Lite

Honor continue de proposer des alternatives très convaincantes sur l’entrée de gamme. Le Honor 400 Lite, sorti cette année et noté 7/10 par nos testeurs, offre une expérience simple mais efficace. L’appareil photo de nuit s’en sort bien, l’écran est lumineux et l’autonomie correcte. Un choix fiable si vous souhaitez sortir des marques les plus communes.

Les points forts du Honor 400 Lite :

Un design élégant et léger,



Une dalle OLED lumineuse ,



, 6 ans de mises à jour.

Lancé à 300 €, il est aujourd’hui available en promotion en pack avec des écouteurs Honor pour seulement 199,99 €.

